Viele KI-Agenten, eine Leitstelle: Telekom schafft den Überblick

Im Gewerbe, in der Industrie oder in der Verwaltung unterstützen KI-Agenten inzwischen bei verantwortungsvollen Aufgaben im laufenden Betrieb und tragen zur Wertschöpfung bei. Die Vielfalt der Hersteller, Technologien und Einsatzszenarien steigt rasant. Und damit auch die Nachfrage nach transparenter Integration in die IT-Umgebung und Kontrolle über die ausgeführten Aufgaben. Die Telekom stellt nun zwei Plattformen für unterschiedliche Anforderungen vor: Die T-AI Agent Platform von Telekom Business für den Mittelstand und den T-AI Agentic Hub von T-Systems für den Enterprise- und Public-Sektor.

„KI muss sich im Alltag rechnen. Der Durchbruch kommt nicht durch immer neue Modelle, sondern wenn KI-Agenten konkrete Arbeit übernehmen, Abläufe beschleunigen und Unternehmen produktiver machen. Dafür braucht es Vertrauen und Kontrolle genauso wie Geschwindigkeit und Skalierbarkeit. Unser Anspruch ist klar: Wir machen aus KI messbare Wertschöpfung“, sagt Ferri Abolhassan, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom und CEO von T-Systems.

Vom KI-Piloten zum Nutzen

Mit der T-AI Agent Platform starten Unternehmen einfach und sicher in die KI-Automatisierung, mit allem, was sie für den ersten produktiven KI-Agenten brauchen. Sie erzielen schnell erste praktische Ergebnisse und erweitern den Einsatz Schritt für Schritt – sicher, souverän und vertrauensvoll betrieben durch die Telekom. Vorgefertigte Templates und Workflows mindern die Einstiegshürde erheblich. Unternehmenssysteme mit ihren Prozessen und Daten sind einfach eingebunden, zum Beispiel Mail-, CRM- oder ERP-Systeme. T-AI Agent Platform bringt die KI-Agenten nun kontrolliert in definierte Geschäftsprozesse. Unternehmen haben die Kosten und Aktionen der KI-Agenten immer im Blick. Zudem gibt ein paketbasiertes Nutzungsmodell Planungssicherheit.

Die T-AI Agent Platform basiert auf der Workflow-Automatisierungstechnologie von n8n. Die Telekom Infrastruktur steht für Sicherheit und Souveränität. Telekom MMS unterstützt zusätzlich bei der Auswahl geeigneter Prozesse sowie bei Beratung, Entwicklung und Integration in die bestehende IT-Landschaft.

Vom Wachstum zur Steuerung

Aus einem Agenten werden schnell viele, die Handlungsfelder komplexer, die Verantwortung der Agentenmannschaft steigt. Der Faktor Kontrolle nimmt an Bedeutung zu – hier kommt der T-AI Agentic Hub ins Spiel. Als „Leitstelle“ orchestriert er die handelnden KI-Agenten, die jetzt über standardisierte Prozesse hinaus agieren. Er führt Agenten verschiedener Technologien und Modelle zusammen und behält den Überblick, welches Modell gerade wo arbeitet, wo die Verantwortung liegt und wer sozusagen mit welcher Abteilung spricht. Der T-AI Agentic Hub definiert für das reibungslose Zusammenspiel aller Agenten einheitliche Regeln für Zugriffe. Er kennt Rollen und Rechte seiner „Mitarbeitenden“ wie ein Vorgesetzter und setzt ihnen Grenzen. Als Controller steuert er die Kostenkontrolle und weiß, ab wann eine Eskalation an den Menschen nötig ist. Der T-AI Agentic Hub kann sich an die Betriebs- und Souveränitäts-anforderungen eines Konzerns oder einer Behörde anpassen. Er übernimmt das Monitoring und auch Audit-Aufgaben und sorgt für die Einhaltung von Security- und Compliance- Leitplanken.

„T-AI Agentic Hub“ bei Banco Sabadell

Banco Sabadell, Spaniens viertgrößte Bankengruppe, will die breite Nutzung agentenbasierter KI beschleunigen und dauerhaft sowie bereichsübergreifend im Konzern verankern. So soll die betriebliche Effizienz gesteigert und das Kundenerlebnis von rund sieben Millionen Kunden verbessert werden. Dafür soll die Plattform für agentische KI von T-Systems, der „T-AI Agentic Hub“, zum Einsatz kommen. Sie bietet für künftige Geschäftsanwendungen die gewünschte Kontrolle, Sicherheit und technologische Flexibilität.

Alle Informationen zum T-AI Agentic Platform und zum T-AI Agentic Hub finden Sie hier:

T-AI Agent Platform

T-AI Agentic Hub

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Hier finden Sie ein vertiefendes Interview mit unseren zwei Experten zur Fragestellung "Wie viel darf ein KI-Agent allein entscheiden?"