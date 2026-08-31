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Einkaufen, surfen, Freunde treffen: Das Internet macht Spaß und erleichtert den Alltag. Doch es birgt Gefahren. Wir erklären, wie Sie sicher durch die digitale Welt gehen.

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