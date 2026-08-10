Vom „Wow“ zum „Wert“: Digital X zeigt, wie Künstliche Intelligenz Wirkung in Unternehmen schafft

Nicht mehr ob, sondern wie: Künstliche Intelligenz ist in den Unternehmen angekommen.

Jetzt entscheidet sich, ob aus Pilotprojekten Wert entsteht und ob Unternehmen dabei Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle zusammenbringen. Die Digital X 2026 zeigt deshalb nicht nur, was KI technisch leisten kann. Sie macht sichtbar, wie KI produktiv eingesetzt, sicher skaliert und verantwortlich gesteuert werden kann. Mit Cloud. Mit Sicherheit. Und mit digitalen Lösungen.

Die Digital X bietet dabei am 8. September in Köln die Gelegenheit, das „Trendthema“ KI aus allen Facetten zu beleuchten. Denn sie führt Technologie, Umsetzung in Unternehmen und gesellschaftliche und politische Fragen unter dem Motto „Navigate What’s Next“ an einem Ort zusammen.

Der Rheinauhafen wird zum Campus für digitale Transformation

Auf zwei Bühnen diskutieren dazu führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Zu den Speakerinnen und Speakern gehören unter anderem:

Prof. Dr. Yuval Noah Harari, Historiker und Bestsellerautor („homo deus“, „Nexus“)

Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin a.D. im Gespräch mit Prof. Dr. Miriam Meckel

Dr. Roland Busch (CEO Siemens)

Janna Ensthaler, Unternehmerin und Venture-Capital-Investorin („Höhle der Löwen“)

Roman Howe (Claude/Anthropic)

Dr. Florence Gaub, Politikwissenschaftlerin und Zukunftsforscherin

Tim Höttges (CEO Deutsche Telekom)

Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des Europäischen Parlaments

Dr. Robert Habeck, ehemaliger Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister a. D.

Masterclasses, Guided Tours und Erlebniswelten liefern die konkreten Anwendungen und technischen Belege. Die Digital X zeigt das gesamte Spektrum moderner Unternehmens-Anwendungen. Die erwarteten 6.000 Besucherinnen und Besucher erleben, wie Cloud, Security, KI-Agenten und digitale Souveränität zusammenwirken und aus einzelnen Technologien konkrete Geschäftslösungen entstehen. Live-Demonstrationen, Expertengespräche und reale Anwendungsfälle machen Innovationen greifbar und liefern Inspiration für die eigene digitale

Transformation.

Rund um das Schokoladenmuseum entstehen mit der Deutschen Telekom und 90 anderen Unternehmen dazu verschiedene Themenwelten.

Sichere Digitalisierung – Cybersecurity, digitale Souveränität und resiliente Cloud- und Netzwerkinfrastrukturen.

Produktive KI für Unternehmen – von souveräner KI-Infrastruktur über KI-Agenten bis hin zu Agentic AI für intelligente Geschäftsprozesse.

KI im Arbeitsalltag – intelligente Assistenzsysteme, AI Smart Glasses und digitale Helfer für Industrie, Logistik und Service.

Connected Business – intelligente Vernetzung von Menschen, Standorten, Maschinen und Daten mit modernen Connectivity- und IoT-Lösungen.

Praxisbeispiele aus Wirtschaft und Gesellschaft – von KI-gestützter Notfallmedizin über autonome Logistik bis hin zu innovativen Cloud-Strategien.

„Unternehmen brauchen heute keine weiteren Versprechen über KI. Sie wollen wissen, was funktioniert, welche Voraussetzungen dafür notwendig sind und wie sie auch bei zunehmender Automatisierung die Kontrolle behalten. Genau diese Orientierung bietet die Digital X“, sagt Klaus Werner, Gastgeber der Digital X und Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.

Auf einen Blick

Was: Digital X 2026 – Navigate What's Next

Wann: 8. September 2026

Wo: Kölner Rheinauhafen

Programm: https://www.digital-x.com/de/events/2026/digital-x-koeln/programm

Medienhinweis: Wir freuen uns darauf, Journalistinnen und Journalisten bei der Digital X 2026 in Köln willkommen zu heißen und gemeinsam zu zeigen, wie aus technologischer Innovation konkrete Wirkung für Wirtschaft und Gesellschaft entsteht. Medienvertreterinnen und Medienvertreter können sich ab sofort für den Medien-Service der Deutschen Telekom registrieren. Am Veranstaltungstag begleiten wir die Digital X zudem mit Live-Updates auf http://www.telekom.com/digitalx und über unseren WhatsApp-Kanal .

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