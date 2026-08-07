Telekom erweitert Mobilfunkangebot um Google One

Die Deutsche Telekom erweitert ihr Angebot digitaler Mehrwertdienste um Google One. Die neue Zubuchoption bietet zusätzlichen Cloud-Speicher sowie erweiterten Zugriff auf Google AI für ausgewählte Google One-Optionen. Damit baut die Telekom ihre Zusammenarbeit mit führenden Technologiepartnern weiter aus und macht innovative digitale Services einfach über die MeinMagenta App verfügbar.

Die Telekom bietet ihren Kundinnen und Kunden vier Google One-Optionen an, die direkt zum Mobilfunkvertrag dazugebucht werden können. Je nach gewählter Option stehen 100 Gigabyte bis fünf Terabyte Cloud-Speicher zur Verfügung. In den Zubuchoptionen Google AI Plus und Google AI Pro ist zudem ein erweiterter Zugriff auf KI-Funktionen von Google enthalten – für mehr Produktivität, Kreativität und Organisation direkt in den Google-Apps. Der genaue Funktionsumfang richtet sich nach der gewählten Option.

„Künstliche Intelligenz wird für immer mehr Menschen zu einem festen Bestandteil ihres digitalen Alltags. Gemeinsam mit Google schaffen wir einen einfachen Zugang zu leistungsfähigen KI-Anwendungen – kombiniert mit zusätzlichem Cloud-Speicher und der einfachen Buchung über die MeinMagenta App“, sagt Axel Orbach, Privatkunden-Chef der Telekom.

Die Google One-Optionen richten sich an Privatkundinnen und -kunden, die zusätzlichen Cloud-Speicher nutzen oder moderne KI-Anwendungen in ihrem Alltag einsetzen möchten – beispielsweise beim Schreiben, Organisieren, Lernen oder bei kreativen Projekten. Die gewählte Option kann mit bis zu fünf weiteren Personen geteilt werden. So können alle von zusätzlichem Speicherplatz und Zugriff auf Google AI profitieren. Alle Angebote sind im ersten Monat kostenlos nutzbar und monatlich kündbar. Telekom Kundinnen und Kunden profitieren dabei zusätzlich von einem dauerhaften Preisvorteil von zehn Prozent gegenüber dem regulären Google-Angebot.

Google One bei der Telekom

Option Speicher Monatspreis Google One Basic 100 GB 1,79 € Google One Standard 200 GB 2,69 € Google AI Plus 2 TB 8,99 € Google AI Pro 5 TB 19,79 €

Auf einen Blick Dauerhaft zehn Prozent Preisvorteil für Telekom Kundinnen und Kunden

Erster Monat kostenlos

Monatlich kündbar

Bis zu 5 TB Cloud-Speicher

Google AI-Funktionen inklusive; Umfang abhängig von gebuchter Option

Buchbar über die MeinMagenta App

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