KI-Hilfe im Anruf - die Intelligenz aus dem Netz

Mit dem Magenta AI Call Assistant wird KI integrierter Teil des Telefonats selbst – in Echtzeit verfügbar, ohne Apps oder teure Hardware. Auf dem Mobile World Congress 2026 geht die Telekom den nächsten Schritt ihrer KI-Strategie: Das Unternehmen präsentiert seine Vision des KI-unterstützten Telefonats mit einem intelligenten Anrufassistenten. Dieser wurde in Partnerschaft mit ElevenLabs entwickelt, einem der führenden Unternehmen für KI-Forschung und -produkte. Die technische Integration auf Netzebene erfolgte durch Radisys.

"Unsere Kunden können KI-Dienste direkt im Telefonat dazuschalten. So kommt beispielsweise der Dolmetscher in den Anruf", sagt Abdu Mudesir, Vorstand Product & Technology bei der Telekom. "Mit unserem Magenta AI Call Assistant sind wir die ersten weltweit, die solche KI-Funktionen direkt aus dem Netz anbieten. Wir beseitigen Barrieren. Keine Apps, keine speziellen Geräte, keine technische Komplexität. KI wird einfach, intuitiv und für jeden verfügbar."

KI als Partner im Anruf

Sobald der Call Assistant während eines Anrufs aktiviert ist, bietet er Echtzeit-Unterstützung. Zu den ersten Services gehören:

Live-Übersetzung Gesprächszusammenfassung Beantworten von Fragen aller Art

Kunden der Telekom in Deutschland werden die ersten sein, die diese KI-Anrufdienste noch in diesem Jahr nutzen können. In den nächsten zwölf Monaten ist eine Unterstützung für bis zu 50 Sprachen geplant. Weitere Services werden folgen.

Das Ziel: die Kommunikation für alle einfacher und wertvoller zu machen. Sei es durch Verhandlungs-Tipps, Übersetzungen, Reise-Planung oder beim Aufgaben-Tracking.

Neue Erfahrungen in alltäglichen Gesprächen

Der Call Assistant lässt sich während eines Anrufs einfach mit „Hey Magenta“ aktivieren. Danach steht er als Gesprächspartner für Fragen und viele Aktionen bereit. Zum Beispiel:

Treffen: Wenn Freunde überlegen, wo sie sich verabreden, schlägt er passende Restaurants in der Nähe vor – abgestimmt auf Zeitplan und Vorlieben.

Wenn Freunde überlegen, wo sie sich verabreden, schlägt er passende Restaurants in der Nähe vor – abgestimmt auf Zeitplan und Vorlieben. Reiseplanung: Er vergleicht Reiseoptionen und empfiehlt Entdeckungen und Aktivitäten – für Familien mit Kindern, Paare, Freundesgruppen oder Alleinreisende.

Er vergleicht Reiseoptionen und empfiehlt Entdeckungen und Aktivitäten – für Familien mit Kindern, Paare, Freundesgruppen oder Alleinreisende. Termine: Er unterstützt bei der Terminfindung, prüft Verfügbarkeiten und strukturiert die nächsten Schritte.

Er unterstützt bei der Terminfindung, prüft Verfügbarkeiten und strukturiert die nächsten Schritte. Dolmetscher: Er übersetzt live, sodass alle in ihrer eigenen Sprache sprechen und verstehen können.

In Zukunft ermöglicht der Call Assistant die Integration vieler weiterer Funktionen in das Telefongespräch. Er bietet praktische Unterstützung: Gespräche werden zu Aktionen. Wenn während eines Gesprächs klar wird, dass eine Reservierung notwendig ist, kann die KI die Buchung vornehmen (Restaurant, Arzttermin, Reise), Formulare ausfüllen, Fragen stellen ("Wann passt es Ihnen?", "Fenster oder Gang?") und am Ende die Bestätigung ordentlich dokumentieren.

Privatsphäre und Vertrauen

Vertrauen, Transparenz und Nutzerzustimmung sind zentral für die Telekom. Der Call Assistant verarbeitet gesprochene Inhalte erst, nachdem der Kunde ihn während eines Anrufs ausdrücklich aktiviert hat. Ohne Aktivierung wird kein Gesprächsinhalt gespeichert oder analysiert. Kundinnen und Kunden müssen sich vor der Nutzung anmelden. Gesprächspartner werden benachrichtigt, wenn der Call Assistant aktiv ist. Das spiegelt europäische Datenschutzstandards und das Engagement der Telekom für verantwortungsbewusste KI.

Partnerschaft mit ElevenLabs – Marktführer bei AI Voice und Audio

Der Service wird in enger Zusammenarbeit mit ElevenLabs entwickelt. Ihre branchenführenden Sprach-KI-Modelle und -Agenten ermöglichen fortschrittliche Sprach-KI in Anrufen.

Mati Staniszewski, Co-Founder und CEO von ElevenLabs: "Gemeinsam mit der Telekom definieren wir neu, was ein Telefonat sein kann. Zum ersten Mal werden KI-Agenten direkt in einen Anruf eingebettet. Sie übersetzen Sprachen, integrieren Kontext und handeln in Echtzeit. Mit unseren KI-Agenten und Stimmen sowie der Netzwerk-Expertise der Telekom sind Gespräche nicht länger durch Sprachbarrieren oder Verwaltung eingeschränkt."

„Mit KI wird Telefonie noch wertvoller. Und mit der Telekom werden Telefonate mehr als Sprache oder Video. Wir gehen dafür mit starken Partnern wie ElevenLabs neue Wege. Unser Service kommt direkt aus unserem Netz. Er überwindet Sprachbarrieren, hilft beim Erfassen von Informationen, koordiniert Termine. So machen wir Calls sicherer und müheloser“, erklärt Mudesir. Seine Vision für die Calls von morgen: „Das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur AI first Telco, die den Standard setzt und sichere KI-Erlebnisse ermöglicht.“ Die technische Integration auf Netzebene erfolgte durch Radisys.

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