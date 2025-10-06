KI-Gerätefamilie wächst: Das KI-Phone Pro der Telekom kommt

Die Telekom erweitert ihre KI-Gerätefamilie um ein neues Modell. Das KI-Phone Pro ist ab dem 14. Oktober erhältlich. Auch das Pro Modell hat mit dem Perplexity-Assistenten und der Integration von Picsart in die Kamera starke KI-Unterstützung an Board. Zusätzlich überzeugt es durch eine bessere Hardware, erweiterte Funktionen und ein starkes Eco Rating. So bietet die Telekom mit dem KI-Phone Pro, dem KI-Phone und dem KI-Tablet für jedes Bedürfnis ein passendes Angebot und macht künstliche Intelligenz für alle zugänglich.

Das KI-Phone Pro ist für 229 Euro erhältlich, in Kombination mit einem Tarif sogar bereits ab 1 Euro. Kundinnen und Kunden profitieren von dem integrierten Perplexity-Assistenten, der Fragen beantwortet und im Alltag unterstützt – sei es als persönlicher KI-Sekretär, beim Finden von Rezeptideen, beim Erzählen einer Gute-Nacht-Geschichte oder beim Übersetzen von Texten. Der Zugriff erfolgt einfach per Sprache oder Texteingabe über den Magenta-Button oder direkt vom Sperrbildschirm aus. Als Multitalent erkennt der KI-Assistent auch Objekte vor der Kamera und interagiert mit Bildschirminhalten. So ist er ein praktischer Helfer für den Alltag. Neben dem Perplexity Assistenten, der dauerhaft auf dem Gerät bleibt, ist auch ein 18-monatiges Perplexity Pro Abonnement enthalten. Zusätzlich profitieren Kundinnen und Kunden von einer 12-monatigen Picsart Pro Lizenz mit 500 zusätzlichen Credits je Monat für die Gestaltung individueller Avatare und Hintergründe. So können Bilder spielend leicht bearbeitet werden.

Gestochen scharfe Bilder dank Triple-Kamera

Das KI-Phone Pro kommt als neues T Phone 3 Pro auf den Markt. Es verfügt über ein 6.8" großes, hochauflösendes Display mit 120 Hertz und überzeugt mit seiner Kamera. Die leistungsstarke Triple-Kamera bringt eine Bildstabilisierung und KI-gestützte Bildoptimierung von Picsart mit. Der upgedatete Prozessor sorgt dafür, dass auch komplexe Anwendungen flüssig laufen. Damit richtet sich das Gerät sowohl an Alltagsnutzerinnen und -nutzer als auch an Menschen, die Wert auf leistungsstarke Ausstattung legen. Gleichzeitig überzeugt das Modell mit seinen Nachhaltigkeitsmerkmalen: Es hat das #GreenMagenta Label und ein ausgezeichnetes Ergebnis von 88/100 im Eco Rating von Smartphones erhalten.

Für alle Telekom-Kundinnen und -Kunden, die sich kein neues Smartphone kaufen möchten, bietet die Telekom mit Magenta AI kostenfreien Zugriff auf ausgewählte KI-Tools. In der MeinMagenta-App steht die Antwortmaschine von Perplexity hinter dem „Magenta AI“-Button bereit. Dort ist auch die KI-Hintergrundbearbeitung von Fotos über Picsart zu finden. Weitere Partnerschaften werden nach und nach zur Verfügung gestellt.

Marktstart in Deutschland und neun weiteren Ländern

Das neue KI-Phone Pro ist ab dem 14. Oktober 2025 als T Phone 3 Pro im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom-Shop und im Fachhandel erhältlich. Dort ist auch das KI-Phone als T Phone 3 und das KI-Tablet als T Tablet 2 verfügbar. Und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Griechenland, Kroatien, Österreich, Polen, der Slowakei, der Tschechischen Republik und Ungarn. In Nordmazedonien startet der Verkauf des KI-Phone Pros am 20. Oktober, in Montenegro am 23. Oktober 2025. Die Preise variieren je nach Land.

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