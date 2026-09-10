Flexible Multicloud-Nutzung: Telekom integriert Codesphere ins T Cloud Ökosystem

Kaum ein Unternehmen arbeitet heute noch mit einer einzigen Cloud. Sensible Daten brauchen souveräne Infrastruktur, gewachsene Systeme laufen im eigenen Rechenzentrum und für spezialisierte Dienste kommen internationale Hyperscaler hinzu. Mit Codesphere bildet die Deutsche Telekom diese Multicloud-Realität künftig im T Cloud Ökosystem ab. Die Plattform schafft die Grundlage dafür, Workloads je nach Bedarf dort zu betreiben, wo sie am besten aufgehoben sind.

Eine Plattform für die Multicloud

Künftig läuft Codesphere auf der T Cloud und verbindet dort als gemeinsame technische Ebene souveräne Infrastruktur mit bestehenden Hyperscaler- und On-Premises-Umgebungen. So lassen sich Anwendungen über unterschiedliche Infrastrukturen hinweg entwickeln und betreiben, ohne die bestehende IT-Landschaft grundlegend umzubauen.

„Nicht jeder Workload braucht dieselbe Cloud. Mit Codesphere verbinden wir die souveräne T Cloud, internationale Hyperscaler und bestehende IT-Umgebungen auf einer gemeinsamen Plattform. So behalten unsere Kunden die Wahl, jede Anwendung dort zu betreiben, wo Souveränität, Skalierbarkeit und Technologiebedarf am besten zusammenpassen, und bei veränderten Anforderungen flexibel zu wechseln“, sagt Lars Neumann, Senior Vice President T Cloud bei der Deutschen Telekom.

Die Cloud-Zukunft ist hybrid

Welche Infrastruktur am besten geeignet ist, hängt von den Anforderungen des jeweiligen Workloads ab. Steigen etwa regulatorische Anforderungen, lässt sich ein Workload auf eine souveräne Umgebung verlagern. „Unternehmen werden souveräne Infrastruktur genauso brauchen wie die Anwendungen der Hyperscaler. Mit Codesphere haben sie die Wahlfreiheit und müssen sich nicht dauerhaft für eine Cloud-Umgebung entscheiden. Workloads können dort laufen, wo sie am besten aufgehoben sind, und wechseln, wenn sich die Anforderungen verändern“, sagt Thomas Weyand, COO von Codesphere.

Relevant für regulierte Branchen

Von der flexiblen Infrastrukturwahl profitieren besonders Organisationen mit hohen regulatorischen Anforderungen, darunter öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, KRITIS, Banken, Energieversorger, Forschung und Industrie. Sie müssen sensible Daten schützen und gleichzeitig moderne Cloud-Technologien für rechenintensive Anwendungen, Datenanalysen oder KI nutzen. Codesphere ermöglicht ihnen, diese Anforderungen flexibel miteinander zu verbinden.

Auch Behörden stehen vor dieser Herausforderung. Digitale Verwaltungsdienste und KI-Anwendungen benötigen viel Rechenleistung und verarbeiten zugleich besonders schützenswerte Daten. Über Codesphere können solche Workloads souverän auf der T Cloud betrieben und bei Bedarf durch weitere Cloud-Dienste ergänzt werden.

Partnerschaft mit Perspektive

Telekom und Codesphere wollen die Partnerschaft nun in konkrete Kundenprojekte überführen. Im Fokus stehen zunächst Workloads, bei denen hohe Anforderungen an Souveränität mit großem Rechen- und Speicherbedarf zusammenkommen. Gemeinsam sollen passende Anwendungen identifiziert und auf der T Cloud erprobt werden.

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