Großauftrag: Volkswagen Group setzt auf T Cloud

Großauftrag für T-Systems: Der IT-Service-Provider der Telekom baut Volkswagens neue Private Cloud auf und wird sie weltweit für den Automobilkonzern betreiben. Die bei Volkswagen sogenannte Group Private Cloud soll eine zentrale Infrastruktur für Anwendungen in allen Marken des Konzerns werden. Sie ergänzt langfristig die klassische IT-Landschaft im Eigenbetrieb und stärkt die Datenverarbeitung der Volkswagen Group im europäischen Rechtsraum. Neue IT-Applikationen finden ab sofort ihre Heimat in der Group Private Cloud 2.0. Auf lange Sicht werden auch viele bestehende Anwendungen in diese Cloud wechseln.

„Wir stärken unsere digitale Resilienz mit einer klugen Kombination aus Technologie-partnerschaften, europäischen Initiativen und starker eigener Infrastruktur. Mit unserer Group Private Cloud werden wir künftig mehr Daten selbst verarbeiten und sind damit auch wirtschaftlich unabhängiger“, sagt Hauke Stars, Volkswagen Konzernvorstand für IT. „Mit T-Systems haben wir hierzu einen starken Partner an unserer Seite, der diese Cloud-Lösung an unseren Standorten betreiben wird.“

„Souveränität muss nicht teuer sein“, unterstreicht Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom. „Mit unserer T Cloud Private verbinden wir geringere Kosten mit mehr Unabhängigkeit und mehr Sicherheit. Damit können wir sogar viele Public-Cloud-Angebote der Hyperscaler preislich unterbieten. Zusätzlich ermöglicht sich die Volkswagen Group mit unserer T Cloud Private einen einfachen Zugang zu unserer KI-Infrastruktur in München. Unsere Industrial AI Cloud bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für den VW-Konzern.“

Souverän, sicher, skalierbar

Mit der T Cloud Private betreiben Unternehmen sensible Daten und geschäftskritische Anwendungen besonders sicher, leistungsfähig und datenschutzkonform. Im Gegensatz zu öffentlichen Cloud-Lösungen bietet T Cloud Private die volle Kontrolle über Infrastruktur, Datenstandorte und Sicherheitsstandards. Sie ermöglicht das Einhalten strenger regulatorischer Vorgaben sowie einen besseren Schutz vor Cyberangriffen. Gleichzeitig profitieren Unternehmen von den Vorteilen moderner Cloud-Technologien wie Skalierbarkeit, Automatisierung und effizienter Datenverarbeitung.

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