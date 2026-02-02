Hyperscaler-Power mit europäischer Souveränität: Deutsche Telekom baut T Cloud Public aus

Die Deutsche Telekom baut die T Cloud Public zur vollwertigen, souveränen High-Tech-Alternative für Europa aus. Bis Ende 2026 reduziert die Plattform die Feature-Lücke zu den US-Anbietern bei zentralen Core-Features deutlich und bietet eine skalierbare Infrastruktur sowie spezialisierte KI-Dienste auf wettbewerbsfähigem Niveau. Damit wird die T Cloud Public zum produktiven Rückgrat für die Industrie, um KI-Strategien wirtschaftlich, sicher und ohne globale Abhängigkeiten umzusetzen.

„Wir beenden die Ära der Entweder-oder-Entscheidungen“, sagt Dr. Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG. „Unternehmen mussten bisher wählen: maximale Funktionalitäten aus Übersee oder europäische Souveränität. Mit der T Cloud Public liefern wir jetzt das Beste aus beiden Welten. Wir bauen nicht nur eine souveräne Cloud, sondern das digitale Fundament für ein wettbewerbsfähiges, freies Europa.“

Mit diesem Ausbau positioniert sich die Telekom als eine der wenigen europäischen Alternativen, die technologisch auf Augenhöhe mit globalen Cloud-Anbietern agiert. Laut der Information Services Group (ISG) übertrifft die Plattform nicht nur europäische Alternativen, sondern ist bereits wettbewerbsfähiger als manche Angebote der BigTech-Unternehmen. Die T Cloud Public lässt sich nahtlos mit der Industrial AI Cloud kombinieren und ermöglicht durch GPUs der neuesten Generation beschleunigte KI-Anwendungen. Die Industrial AI Cloud geht am 4. Februar offiziell live. Sie erhöht die verfügbare GPU-Kapazität in Deutschland um 50 Prozent und bildet Europas größte souveräne KI-Infrastruktur.

Die europäische Antwort auf den Hyperscaler-Markt: Toolkit für Compute, Data und KI

Die T Cloud Public bietet Unternehmen ein einsatzbereites Toolkit für moderne IT-Infrastrukturen: Per Mausklick stehen Rechenleistung, Speicher, verwaltete Datenbanken und vorkonfigurierte Entwickler-Tools bereit. Ein zentraler Vorteil ist der direkte Zugang zu knappen GPU-Ressourcen, über die nahtlos kombinierbare Industrial AI Cloud. Dadurch lassen sich rechenintensive KI-Anwendungen umsetzen, ohne eigene Server-Hardware betreiben zu müssen. Dank der modularen Architektur wählen Nutzer exakt die Services aus, die sie benötigen, von grundlegender Netzwerkinfrastruktur bis hin zu vollständigen KI-Pipelines. „Die Plattform automatisiert dabei viele Hintergrundprozesse, bietet bereits 80 Prozent der gewohnten Hyperscaler-Funktionen und reduziert so spürbar den Aufwand für die IT-Verwaltung. Bis Ende 2026 werden wir die vollständige Feature-Parität erreichen“, so Dr. Ferri Abolhassan.

Souveränität und Sicherheit als technologisches Fundament

In der T Cloud Public trifft globale Leistungsfähigkeit auf das Fundament europäischer Sicherheits- und Datenschutzstandards: Die Plattform folgt konsequent dem Ansatz Security by Design. Sie ist nach höchsten Standards wie C5 zertifiziert und basiert auf einer modernen Zero-Trust-Architektur. Die Deutsche Telekom ermöglicht eine vollständig EU-konforme Datenverarbeitung in europäischen Rechenzentren, die strikt gegen Zugriffe aus Drittstaaten geschützt sind. Dieses Versprechen geht weit über reine Software-Sicherheit hinaus: Kunden erhalten umfassende rechtliche und operative Souveränität nach europäischem Recht und europäischen Standards. „Wir hinterfragen kontinuierlich unser eigenes Souveränitätsniveau, nutzen die strengen regulatorischen Vorgaben der Telekommunikationsbranche als zentralen Maßstab und prüfen fortlaufend weitere Wege, um noch unabhängiger zu werden“, sagt Dr. Christine Knackfuss, Chief Sovereignty Officer und Vorstandsmitglied von T-Systems.

Nahtloser Wechsel zum europäischen Hyperscaler

Mit über 4.000 Unternehmenskunden, darunter zahlreiche DAX-Konzerne, Mittelständler und öffentliche Einrichtungen, hat die Plattform ihre Leistungsfähigkeit bereits unter Beweis gestellt. Der bevorstehende Ausbau der Funktionalitäten macht die T Cloud Public zur ersten wirklich europäischen Alternative im globalen Hyperscaler-Markt. Gleichzeitig durchbricht die T Cloud Public klassische Vendor-Lock-in-Modelle. Offene Standards und aktive Migrationsunterstützung ermöglichen einen nahtlosen Wechsel in eine unabhängige europäische Cloud-Umgebung. Technologische Exzellenz trifft dabei auf eine einzigartige Dichte an Zertifizierungen, dreimal höher als bei Wettbewerbern. Diese umfassende Compliance macht die Plattform zu einem sicheren Hafen für regulierte Branchen wie Finanzwirtschaft und öffentliche Verwaltung und reduziert interne Audit-Aufwände erheblich. Das Ergebnis ist eine echte Alternative, die digitale Souveränität mit sofortiger, rechtskonformer Einsatzbereitschaft für hochsensible Workloads verbindet.

Glossar

Hyperscaler: Cloud-Anbieter mit massiver globaler Infrastruktur, die hochskalierbare Computing-, Storage- und Netzwerkressourcen bereitstellen. Die großen US-amerikanischen Hyperscaler sind Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure und Google Cloud Platform (GCP).

Digitale Souveränität: Die Fähigkeit von Staaten, Unternehmen und Bürgern, ihre digitalen Systeme und Daten selbstbestimmt zu kontrollieren, ohne von Drittstaaten oder ausländischen Unternehmen abhängig zu sein. Umfasst Datensouveränität, Rechtssouveränität, Betriebssouveränität und Technologiesouveränität.

Industrial AI Cloud: Hochleistungs-KI-Infrastruktur der Deutschen Telekom in München mit massiv skalierbaren Rechen- und Speicherressourcen speziell für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle.

T Cloud Public: Die souveräne Public-Cloud-Plattform der Deutschen Telekom. Sie bietet skalierbare Cloud-Services auf deutschem und europäischem Boden unter vollständiger Einhaltung europäischer Datenschutz- und Sicherheitsstandards. Bis Ende 2026 mit vollständiger Funktionsparität zu US-Hyperscalern.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil