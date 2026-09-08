KI im Mittelstand: Wenn aus Anrufen automatisierte Prozesse werden

Die Deutsche Telekom stellt ihre KI-Lösung „Voice AI Notes“ nun auch für Mobilfunk zur Verfügung. Kleine und mittlere Unternehmen können Gespräche automatisiert zusammenfassen lassen. Das Angebot ist Teil des neuen Mobilfunktarifs für Geschäftskunden Business Mobil und Business Mobil Pro, die ab 5. Oktober 2026 buchbar sind.

Für die Aufbereitung der Zusammenfassung nutzt Voice AI Notes das Modell Mistral Small 4 des französischen Anbieters Mistral AI. Die Telekom betreibt die Lösung in der T Cloud und verarbeitet die Daten DSGVO-konform in europäischen Rechenzentren. Damit setzt sie auf eine souveräne europäische KI- und Cloud-Umgebung.

Mit „Voice AI Notes Mobile“ reduzieren Beschäftigte Aufwand für Mitschrift und Nacharbeit und können sich stärker auf Kunden, Service oder Vertrieb konzentrieren. Und es geht weiter: 2027 kommt die nächste Ausbaustufe mit „Voice AI Actions“: Ergebnisse von Gesprächen können dann automatisch Aufgaben auslösen sowie CRM-Einträge oder Service-Tickets erzeugen.

Die KI übernimmt die Notizen – ganz ohne App

Wie bereits bei Voice AI Notes für virtuelle Telefonanlagen, erstellt die KI nun auch im Mobilfunk direkt im Netz nach einem Telefonat eine strukturierte Zusammenfassung. Sie erkennt die Gesprächspartner, fasst die wichtigsten Inhalte zusammen, hebt vereinbarte Aufgaben hervor und erstellt für vereinbarte Termine Kalendereinträge. Die strukturierte Zusammenfassung versendet sie im Anschluss an das Gespräch per Rich Communication Services (RCS). Dies ist der moderne Nachfolger der SMS und unterstützt auch längere Nachrichten, Bilder und Links.

Die Funktion wird bei Bedarf entweder über den Sprachbefehl „Hey Magenta“ oder die Tastenkombination #24 aktiviert und informiert alle Gesprächspartner mit einer hörbaren Ansage. Eine zusätzliche App ist nicht erforderlich. Voice AI Notes Mobile hilft vor allem Beschäftigten, die viel unterwegs telefonieren – etwa im Handwerk, in der Gebäude-Technik, im Maschinenbau, in der Beratung oder im Außen-Dienst.

Die europäische Alternative für sensible Gesprächsdaten

Voice AI Notes Mobile zeichnet das Gespräch auf, wandelt es in Text um und wertet die Inhalte mit Mistral Small 4 aus. Für die intelligente Integration und Orchestrierung des Mobilfunknetzes an die KI-Dienste setzt die Telekom auf VoiceAI Connect des Technologiepartners AudioCodes. Die Telekom betreibt die Lösung in der T Cloud und verarbeitet die Gesprächsdaten DSGVO-konform in europäischen Rechenzentren. Aufzeichnung, Transkript und Zusammenfassung werden nach dem Versand gelöscht. Die Telekom nutzt die Daten nicht zum Training von KI-Modellen.

Von „Was wurde besprochen?“ zu „Was muss jetzt geschehen?“

„Voice AI Notes Mobile hält fest, was im Gespräch wichtig war. So bleibt Beschäftigten mehr Zeit für Kunden und ihre eigentliche Arbeit. Mit Voice AI Actions machen wir daraus den nächsten Schritt: Aus Gesagtem wird direkt eine Aufgabe, ein Service-Ticket oder der Rückruf aus dem Vertrieb – sicher eingebunden in die Prozesse des Unternehmens“, sagt Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland.

Mit „Voice AI Actions“ wird aus einem Telefonat nicht nur eine Zusammenfassung, sondern unmittelbar ein Geschäftsprozess – verarbeitet im Telekom-Netz und anschlussfähig an die Systeme des Kunden. Der Dienst läuft mit Hilfe der Prozess-Automatisierungsplattform n8n. Ein von der Telekom bereitgestelltes Erweiterungsmodul, ein sogenannter Community Node, übergibt die Gesprächsnotiz an die Systeme des Kunden. So kann sie mit CRM-Systemen, Kalendern, Ticket-Tools oder Aufgaben-Listen verknüpft werden. Unternehmen nutzen dafür ihre bestehende n8n-Umgebung oder auch die „T-AI Agent Platform“.

Die neue Plattform für KI-Agenten unterstützt Geschäftskunden, durch eigene KI-Agenten feste Abläufe mit ihren Anwendungen zu verbinden. „Die Telekom verbindet das, was sie seit Jahrzehnten beherrscht – Sprache im Netz – mit KI, die daraus konkrete Arbeitsschritte erzeugt. Sicher, kontrolliert und steuerbar. Damit Unternehmen Routineaufgaben schneller erledigen und mehr Zeit für ihr Kerngeschäft haben“, sagt Klaus Werner.

Voice AI Actions wird in 2027 verfügbar sein.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil