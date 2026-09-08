Telekom bringt KI-Notizen ins Geschäftskunden-Telefonat

Telefonieren und anschließend automatisch die wichtigsten Punkte, Aufgaben und nächsten Schritte erhalten: Mit Voice AI Notes Mobile integriert die Deutsche Telekom eine KI-Funktion zur Gesprächsdokumentation in ihre neuen Mobilfunktarife für kleine und mittlere Unternehmen. Die neue Generation von Business Mobil startet am 5. Oktober 2026.

Voice AI Notes Mobile richtet sich insbesondere an Beschäftigte, die viel unterwegs sind – beispielsweise in Vertrieb, Beratung, Service und Außendienst. Nach vorheriger Zustimmung der Gesprächspartner lässt sich die Funktion während eines Telefonats aktivieren. Im Anschluss erstellt die KI eine Zusammenfassung mit Kernaussagen, Aufgaben und Kalendereinträge, um den Termin festzuhalten. So lassen sich Gesprächsergebnisse dokumentieren, ohne während des Telefonats parallel Notizen anfertigen zu müssen.

Der Dienst ist direkt in den Mobilfunktarif integriert und benötigt keine separate App. Die Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform. Die Gesprächsinhalte werden nach Versand der Zusammenfassung gelöscht.

Neben Voice AI Notes Mobile gehört auch Security OnNet zu den neuen Tarifen. Der bereits in der Basic-Variante etablierte netzbasierte Schutz blockiert unter anderem Verbindungen zu bekannten Phishing-Seiten und Botnet-Kommunikation, ohne dass dafür eine zusätzliche Security-App erforderlich ist. Zusätzlich zum Basisschutz bietet die Lösung in den Tarifen Business Mobil Unlimited und Business Mobil Unlimited Pro mit Security OnNet Basic Plus einen ID-Alarm. Damit können hinterlegte E-Mail-Adressen, Mobilfunknummern und Kreditkartendaten auf Auffälligkeiten im Darknet geprüft und Nutzer bei Treffern gewarnt werden. Optional lässt sich Security OnNet Comfort mit zusätzlichen Beratungs-, Analyse- und Trainingsleistungen kostenpflichtig dazubuchen.

Mit der neuen Tarifgeneration vereinfacht die Telekom zugleich die Struktur ihres Angebots. Business Mobil umfasst künftig drei Kerntarife. Business Mobil Start bietet 40 GB für 37,77 Euro monatlich und kostet mit Smartphone ab 46,18 Euro. Business Mobil Unlimited mit unbegrenztem Datenvolumen startet bei 58,78 Euro und Business Mobil Unlimited Pro bei 79,79 Euro monatlich. Voice AI Notes Mobile ist in allen drei Kerntarifen enthalten. Für die Nutzung auf mehreren Geräten sind im Business Mobil Unlimited zwei MultiSIMs, im Business Mobil Unlimited Pro drei MultiSIMs ohne zusätzlichen monatlichen Grundpreis inklusive.

Für weitere Beschäftigte stehen drei verschiedene Business Cards zur Verfügung: die Business Card Plus ab 24,33 Euro, die Business Card Basic ab 19,29 Euro und die Business Card Data ab 14,24 Euro monatlich. Die Leistungen richten sich nach dem gewählten Haupttarif. Die Business Card Plus übernimmt grundsätzlich dessen Leistungen; bei der Business Card Basic werden unter anderem Datenvolumen, Security OnNet und Voice AI Notes Mobile übernommen. Die Business Card Data-Variante enthält keine Sprachtelefonie und damit auch keine Voice AI Notes Mobile.

Auch die Roaming-Leistungen unterscheiden sich je nach Tarif. Business Mobil Start umfasst die EU, Großbritannien und die Schweiz, Business Mobil Unlimited zusätzlich die Türkei. Business Mobil Unlimited Pro schließt darüber hinaus die Ländergruppe 2 ein, darunter die USA und Kanada.

Für mittelständische Unternehmen steht zusätzlich Business Mobil Pro zur Verfügung. Die drei Stufen reichen von Business Mobil Pro S mit 20 GB für 34,95 Euro über Business Mobil Pro M mit 50 GB für 39,95 Euro bis zu Business Mobil Pro L mit unbegrenztem Datenvolumen für 45,95 Euro monatlich. Mit Smartphone beginnen die Varianten bei 43,35 Euro, 48,35 Euro beziehungsweise 54,35 Euro. Voice AI Notes Mobile und Security OnNet Basic sind in allen drei Varianten enthalten.

Weitere Informationen zu Funktionsweise, Anwendung und Datenschutz von Voice AI Notes Mobile

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