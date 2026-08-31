Unter dem Motto „Aus Wissen wird Können“ setzt sich die Stiftung dafür ein, die Bildung für alle Kinder und Jugendlichen in Deutschland zu verbessern – egal, woher sie kommen oder welche Voraussetzungen sie mitbringen.

Mit ihren Projekten konzentriert sie sich auf die Bildung in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ziel ist es, mehr junge Menschen für diese Themen zu begeistern und die MINT-Bildung insgesamt ansprechender und wirkungsvoller zu gestalten.

Dafür arbeitet die Stiftung mit Schulen, Lehrkräften und vielen anderen Partnern im Bildungsbereich zusammen. In vielen Projekten entwickelt die Stiftung auch kostenlose Materialien für den Unterricht. Darüber hinaus beauftragt die Stiftung wissenschaftliche Studien, um zum Erkenntnisgewinn in der Bildung beizutragen.

Weitere Informationen zur Strategie der Telekom-Stiftung gibt es in diesem Strategiepapier. Informationen zu den Projekten und Bildungsangeboten finden sich auf der Website der Deutsche Telekom Stiftung.