Unsere Partner

Feelee

Das Leben ist nicht immer einfach, vor allem nicht für junge Menschen. Die Zahl der jungen Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen nimmt rapide zu. Feelee ist eine Tagebuch-App, die dabei hilft, Einblicke in die eigenen Emotionen zu gewinnen, um die psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken. Die Jugendlichen lernen, ihre Gefühle zu erkennen, zu benennen und dann mit ihren Emotionen umzugehen. Mit der Einsicht, wie ihre Gewohnheiten ihre Emotionen beeinflussen, können Sie die Kontrolle über ihr Leben zurückerlangen. So lernen sie, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn ihre Welt in Flammen steht.

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