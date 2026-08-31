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Unsere Partner

Gemeinsam mit diesen Partnern und Initiativen setzen wir uns ein für ein respektvolles Miteinander im Netz.

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Freunde fürs Leben

Jedes Jahr sterben in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. Bei Menschen, die (Cyber-)Mobbing erfahren, ist das Suizidrisiko drei Mal höher als bei jenen, die keine Mobbingerfahrungen gemacht haben. Freunde fürs Leben e.V. wollen das ändern - unter anderem durch Aufklärung von Jugendlichen und jungen Erwachsene über seelische Gesundheit, Depression und Suizid.

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HateAid

HateAid stärkt Menschenrechte im digitalen Raum. Wer von digitaler Gewalt betroffen ist, erhält von HateAid umfassende Beratung und rechtliche Unterstützung. Die gemeinnützige Organisation klärt Politik, Justiz und Wirtschaft über Hass im Netz auf und schafft konkrete Lösungen für unsere Demokratie. Ihr Ziel: ein Netz, in dem Meinungsfreiheit gewahrt und Teilhabe ermöglicht wird.

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hatefree

hatefree bietet Betroffenen von digitaler Gewalt spezialisierte juristische Unterstützung ohne Kostenrisiko. Vergehen können schnell und einfach online an hatefree gemeldet werden. Sind juristische Schritte aussichtsreich, setzen sie diese durch, um Täter zu verpflichten, den Hass zu unterlassen, zu löschen und ggf. eine Geldentschädigung zu zahlen. Für Betroffene ist dies kostenlos, hatefree behält nur im Erfolgsfall einen Teil der Geldentschädigung ein.

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Juuuport e.V.

Juuuport e.V.

JUUUPORT ist eine bundesweite Beratungs- und Aufklärungsplattform für junge Menschen, die Probleme im Netz haben. Ehrenamtlich aktive Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland, die JUUUPORT-Scouts, helfen Gleichaltrigen bei Problemen im Netz – wie z.B. Cybermobbing, Sextortion, Mediensucht, Fake News und Datenklau. Die Online-Beratung ist vertraulich und kostenlos.

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Nummer gegen Kummer

Das größte, kostenfreien, telefonischen Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. Auch bei Cybermobbing finden Ratsuchende verständnisvolle Ansprechpartner. Im geschützten Rahmen vertraulicher Beratung am Telefon und online unterstützen die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater betroffene Heranwachsende im kompetenten Umgang mit den Herausforderungen in ihrer digitalen Lebenswelt und stärken besorgte Eltern in der kompetenten Begleitung ihrer Kinder.

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Penemue

Penemue ist ein Start-up, das sich dem Kampf gegen digitale Gewalt, Hate Speech und Desinformation verschrieben hat. Mit modernster KI-Technologie haben sie ein Tool entwickelt, das ihren Kunden ermöglicht, toxische Inhalte in Echtzeit zu erkennen und gezielt dagegen vorzugehen. Als digitaler Schutzengel fördern sie ein sicheres und respektvolles Miteinander im Netz.

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REspect!

Die Meldestelle REspect! im Netz berät bei der rechtlichen Einordnung einschlägiger Einträge in sozialen Netzwerken und dringt auf Löschung, sobald strafrechtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Die Meldestelle REspect! im Netz wendet sich an Internetnutzer*innen, die im Netz auf Hasskommentare stoßen und etwas dagegen unternehmen möchten. Bei einem Verstoß gegen deutsches Recht beantragt REspect! beim Netzwerkbetreiber die Löschung des Beitrags. Verfasserinnen und Verfasser von Volksverhetzung werden konsequent angezeigt.

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"REspect!" auf LinkedIN

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Telefonseelsorge

Sorgen kann man teilen – auch die über Hass, Anfeindungen, Drohungen und verbale Gewalt im Netz. TelefonSeelsorge® unterstützt die Opfer von Hate Speech. Sie setzt sich ein für verbale Abrüstung und eine Sprache, die auf Respekt beruht, auch wenn Meinungen auseinander gehen. 

Website Telefonseelsorge

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ZEBRA

ZEBRA ist eine Online-Beratungsplattform rund um Medien. Was kann ich gegen Hass im Netz unternehmen? Was mache ich, wenn ich Cybermobbing erfahre? Bei ZEBRA antworten dir Medienexperten persönlich und zuverlässig. Die Beratung erfolgt per Chat, Messenger oder über das Fragefeld auf www.fragzebra.de. ZEBRA ist ein Angebot der Landesanstalt für Medien NRW.

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Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet - Niedersachsen

Wir bekämpfen Hass im Netz! Die in Göttingen eingerichtete Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet hat es sich zum Ziel gesetzt, Personen, die im Netz hetzen, zur Verantwortung zu ziehen. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Betroffene oder Zeugen können kostenlos und ohne Rechtsanwalt Anzeige erstatten. Weitere Infos auf der Website.

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