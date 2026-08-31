Unsere Partner

Freunde fürs Leben
Jedes Jahr sterben in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. Bei Menschen, die (Cyber-)Mobbing erfahren, ist das Suizidrisiko drei Mal höher als bei jenen, die keine Mobbingerfahrungen gemacht haben. Freunde fürs Leben e.V. wollen das ändern - unter anderem durch Aufklärung von Jugendlichen und jungen Erwachsene über seelische Gesundheit, Depression und Suizid.
HateAid
HateAid stärkt Menschenrechte im digitalen Raum. Wer von digitaler Gewalt betroffen ist, erhält von HateAid umfassende Beratung und rechtliche Unterstützung. Die gemeinnützige Organisation klärt Politik, Justiz und Wirtschaft über Hass im Netz auf und schafft konkrete Lösungen für unsere Demokratie. Ihr Ziel: ein Netz, in dem Meinungsfreiheit gewahrt und Teilhabe ermöglicht wird.
hatefree
hatefree bietet Betroffenen von digitaler Gewalt spezialisierte juristische Unterstützung ohne Kostenrisiko. Vergehen können schnell und einfach online an hatefree gemeldet werden. Sind juristische Schritte aussichtsreich, setzen sie diese durch, um Täter zu verpflichten, den Hass zu unterlassen, zu löschen und ggf. eine Geldentschädigung zu zahlen. Für Betroffene ist dies kostenlos, hatefree behält nur im Erfolgsfall einen Teil der Geldentschädigung ein.
Juuuport e.V.
JUUUPORT ist eine bundesweite Beratungs- und Aufklärungsplattform für junge Menschen, die Probleme im Netz haben. Ehrenamtlich aktive Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland, die JUUUPORT-Scouts, helfen Gleichaltrigen bei Problemen im Netz – wie z.B. Cybermobbing, Sextortion, Mediensucht, Fake News und Datenklau. Die Online-Beratung ist vertraulich und kostenlos.
Nummer gegen Kummer
Das größte, kostenfreien, telefonischen Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. Auch bei Cybermobbing finden Ratsuchende verständnisvolle Ansprechpartner. Im geschützten Rahmen vertraulicher Beratung am Telefon und online unterstützen die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater betroffene Heranwachsende im kompetenten Umgang mit den Herausforderungen in ihrer digitalen Lebenswelt und stärken besorgte Eltern in der kompetenten Begleitung ihrer Kinder.
Penemue
Penemue ist ein Start-up, das sich dem Kampf gegen digitale Gewalt, Hate Speech und Desinformation verschrieben hat. Mit modernster KI-Technologie haben sie ein Tool entwickelt, das ihren Kunden ermöglicht, toxische Inhalte in Echtzeit zu erkennen und gezielt dagegen vorzugehen. Als digitaler Schutzengel fördern sie ein sicheres und respektvolles Miteinander im Netz.
REspect!
Die Meldestelle REspect! im Netz berät bei der rechtlichen Einordnung einschlägiger Einträge in sozialen Netzwerken und dringt auf Löschung, sobald strafrechtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Die Meldestelle REspect! im Netz wendet sich an Internetnutzer*innen, die im Netz auf Hasskommentare stoßen und etwas dagegen unternehmen möchten. Bei einem Verstoß gegen deutsches Recht beantragt REspect! beim Netzwerkbetreiber die Löschung des Beitrags. Verfasserinnen und Verfasser von Volksverhetzung werden konsequent angezeigt.
Telefonseelsorge
Sorgen kann man teilen – auch die über Hass, Anfeindungen, Drohungen und verbale Gewalt im Netz. TelefonSeelsorge® unterstützt die Opfer von Hate Speech. Sie setzt sich ein für verbale Abrüstung und eine Sprache, die auf Respekt beruht, auch wenn Meinungen auseinander gehen.
ZEBRA
ZEBRA ist eine Online-Beratungsplattform rund um Medien. Was kann ich gegen Hass im Netz unternehmen? Was mache ich, wenn ich Cybermobbing erfahre? Bei ZEBRA antworten dir Medienexperten persönlich und zuverlässig. Die Beratung erfolgt per Chat, Messenger oder über das Fragefeld auf www.fragzebra.de. ZEBRA ist ein Angebot der Landesanstalt für Medien NRW.
Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet - Niedersachsen
Wir bekämpfen Hass im Netz! Die in Göttingen eingerichtete Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet hat es sich zum Ziel gesetzt, Personen, die im Netz hetzen, zur Verantwortung zu ziehen. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Betroffene oder Zeugen können kostenlos und ohne Rechtsanwalt Anzeige erstatten. Weitere Infos auf der Website.
Amadeu Antonio Stiftung
Die Amadeu Antonio Stiftung setzt sich für die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft ein, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet.
Business Council for Democracy (BC4D)
Das Programm Business Council for Democracy (BC4D) richtet sich an Mitarbeitende und stärkt im Umgang mit Hassrede, Desinformation und Verschwörungserzählungen. Es bietet ein Schulungsprogramm und vernetzt Unternehmen, organisiert Expertentalks und andere Formate. Ihr KI-basierter „Conflict Coach“ unterstützt beim Üben herausfordernder Gespräche.
Bildungsstätte Anne Frank
Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein Zentrum für politischen Bildung und Beratung in Hessen.
Das Projekt „Dem Hass keinen Raum geben“ richtet sich gegen Hatespeech im Internet.
Ziel ist die Vernetzung von Akteur*innen für gemeinsames Engagement gegen Hatespeech, die Entwicklung von Gegenstrategien und ein Bildungs- und Beratungsangebot rund um das Thema.
Digitale Helden
Die Digitale Helden gGmbH aus Frankfurt bildet Schüler*innen der 8.-10. Klasse in Online-Kursen zu Digitalen Helden aus. Sie werden Mentor*innen für jüngere Mitschüler*innen, um diese für Themen wie Cybermobbing, Sexting oder Hass im Netz zu sensibilisieren. Das Ausbildungsteam unterstützt Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen, digitale Kommunikation kompetent und bewusst zu nutzen.
Gesicht Zeigen!
Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. ermutigt Menschen, gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit und Rechtsextremismus aktiv zu werden. Love Speech ist ein innovatives, wertschätzendes Konzept, um Jugendlichen eine Alternative zu Hass in Sprache und Kommunikation anzubieten. Online wie offline.
Website "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V."
#ichbinhier
ichbinhier e.V. möchte für das Thema Hass im Netz sensibilisieren und klärt dazu über die Ursachen von Hassrede, ihre Verbreitung und ihre Auswirkungen auf. Der Verein unterstützt Menschen und Institutionen in allen Bereichen der Gesellschaft darin, sich gegen digitale Angriffe zu wappnen und steht für mehr digitale Zivilcourage.
Juuuport e.V.
JUUUPORT ist eine bundesweite Beratungs- und Aufklärungsplattform für junge Menschen, die Probleme im Netz haben. Ehrenamtlich aktive Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland, die JUUUPORT-Scouts, helfen Gleichaltrigen bei Problemen im Netz – wie z.B. Cybermobbing, Sextortion, Mediensucht, Fake News und Datenklau. Die Online-Beratung ist vertraulich und kostenlos.
klicksafe
klicksafe hat zum Ziel, die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern und sie mit vielfältigen Angeboten beim kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet zu unterstützen. In Deutschland richtet die EU-Initiative jährlich den Safer Internet Day aus.
LOVE-Storm – Gemeinsam gegen Hass im Netz
Mit den LOVE-Storm Trainings für digitale Zivilcourage stoppen wir den Hass im Netz. In Online- oder Präsenzworkshops lernen Interessierte, Gruppen und Organisationen, wie sie sich gegen Hass im Netz stellen können. Es sollen Angegriffene unterstützt, Mitlesende zu Gegenrede ermutigt und Angreifenden gewaltfrei Grenzen gesetzt werden.
Nummer gegen Kummer
Das größte, kostenfreien, telefonischen Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. Auch bei Cybermobbing finden Ratsuchende verständnisvolle Ansprechpartner. Im geschützten Rahmen vertraulicher Beratung am Telefon und online unterstützen die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater betroffene Heranwachsende im kompetenten Umgang mit den Herausforderungen in ihrer digitalen Lebenswelt und stärken besorgte Eltern in der kompetenten Begleitung ihrer Kinder.
REspect!
Die Meldestelle REspect! im Netz berät bei der rechtlichen Einordnung einschlägiger Einträge in sozialen Netzwerken und dringt auf Löschung, sobald strafrechtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Die Meldestelle REspect! im Netz wendet sich an Internetnutzer*innen, die im Netz auf Hasskommentare stoßen und etwas dagegen unternehmen möchten. Bei einem Verstoß gegen deutsches Recht beantragt REspect! beim Netzwerkbetreiber die Löschung des Beitrags. Verfasserinnen und Verfasser von Volksverhetzung werden konsequent angezeigt.
Scroller
Spannende Videos und Interviews, unterhaltsame Kurzgeschichten, taffe Tipps, App- und Spiel-Empfehlungen, viele DIY-Ideen rund sichere Mediennutzung: Mit den digitalen SCROLLER-Magazinen tauchen Kinder sicher in die Welt der digitalen Medien ein. Die interaktiven Magazine greifen wichtige Themen wie "Gaming", „Fit fürs Handy“, „Digitale Demokratie“, "Mut im Netz" oder "Datenschutz" zielgruppengerecht für Kinder von 9 bis 12 Jahren auf.
Teachtoday
Unter dem Dach von „Medien, aber sicher!“ unterstützt „Teachtoday“ Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps. Eine Toolbox stellt vielfältige Materialien zu verschiedenen Lebensbereichen von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung.
Telefonseelsorge
Sorgen kann man teilen – auch die über Hass, Anfeindungen, Drohungen und verbale Gewalt im Netz. TelefonSeelsorge® unterstützt die Opfer von Hate Speech. Sie setzt sich ein für verbale Abrüstung und eine Sprache, die auf Respekt beruht, auch wenn Meinungen auseinander gehen.
Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet - Niedersachsen
Wir bekämpfen Hass im Netz! Die in Göttingen eingerichtete Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet hat es sich zum Ziel gesetzt, Personen, die im Netz hetzen, zur Verantwortung zu ziehen. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Betroffene oder Zeugen können kostenlos und ohne Rechtsanwalt Anzeige erstatten. Weitere Infos auf der Website.
Amadeu Antonio Stiftung
Die Amadeu Antonio Stiftung setzt sich für die Stärkung einer demokratischen Zivilgesellschaft ein, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus wendet.
Business Council for Democracy (BC4D)
Das Programm Business Council for Democracy (BC4D) richtet sich an Mitarbeitende und stärkt im Umgang mit Hassrede, Desinformation und Verschwörungserzählungen. Es bietet ein Schulungsprogramm und vernetzt Unternehmen, organisiert Expertentalks und andere Formate. Ihr KI-basierter „Conflict Coach“ unterstützt beim Üben herausfordernder Gespräche.
Bildungsstätte Anne Frank
Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein Zentrum für politischen Bildung und Beratung in Hessen.
Das Projekt „Dem Hass keinen Raum geben“ richtet sich gegen Hatespeech im Internet.
Ziel ist die Vernetzung von Akteur*innen für gemeinsames Engagement gegen Hatespeech, die Entwicklung von Gegenstrategien und ein Bildungs- und Beratungsangebot rund um das Thema.
Bündnis gegen Cybermobbing
Das Bündnis gegen Cybermobbing hat es sich zum Ziel gemacht, die Gesellschaft zum Thema Cybermobbing aufzuklären und zu sensibilisieren. Sie sind dabei auch beratend tätig, zum Beispiel für Bildungsinstitutionen oder Medienorganisationen.
Buzzard
„Buzzard“ ist eine neue News-App für Perspektiven-Vielfalt, die zu den Top-Themen des Tages Medienbeiträge des ganzen politischen Spektrums bündelt und journalistisch einordnet. In Zeiten von Desinformation und Filterblasen verfolgt „Buzzard“ das Ziel, die fundierte und breite Meinungsbildung zu erleichtern und zur Verständigung in vergifteten Diskursen beizutragen.
CORRECTIV
CORRECTIV ist das erste spendenfinanzierte Recherchezentrum in Deutschland. Als vielfach ausgezeichnetes Medium steht es für investigativen Journalismus. CORRECTIV löst öffentliche Debatten aus, beteiligt Bürgerinnen und Bürger an Recherchen und fördert Medienkompetenz mit Bildungsprogrammen. Das CORRECTIV.Faktenforum richtet sich an alle, die sich für faktenbasierten Austausch und gegen Desinformation einsetzen.
Das NETTZ
Als Vernetzungsstelle gegen Hate Speech fördert Das NETTZ seit 2017 Engagement für digitale Zivilcourage und eine konstruktive Diskurskultur. Wir vernetzen interdisziplinäre Expert*innen, erforschen Hassdynamiken, machen Wissen zugänglich und stärken innovative Ideen für ein Netz ohne Hass. Unsere Akteur*innen-Übersicht hilft bei der Orientierung für die richtige Anlaufstelle.
Dare2Care
Dare2Care denkt Bildung neu, um Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. In Workshops und Online-Bildungsformaten werden Schüler*innen in ihrer digitalen Zivilcourage gestärkt, um selbstwirksam und reflektiert mit Herausforderungen wie Hate Speech, Stress durch Social Media und Filterblasen umzugehen.
Digitaler Engel
Das Projekt Digitaler Engel von Deutschland sicher im Netz e.V. unterstützt ältere Menschen bei der sicheren Nutzung digitaler Angebote. Es bietet neben bundesweiten Veranstaltungen vor Ort auch virtuelle Schulungen sowie Informationsmaterial, z.B. Erklärvideos über seine Website. Ein Thema des Digitalen Engels ist das Erkennen von Desinformation und "Fake News".
Digitale Helden
Die Digitale Helden gGmbH aus Frankfurt bildet Schüler*innen der 8.-10. Klasse in Online-Kursen zu Digitalen Helden aus. Sie werden Mentor*innen für jüngere Mitschüler*innen, um diese für Themen wie Cybermobbing, Sexting oder Hass im Netz zu sensibilisieren. Das Ausbildungsteam unterstützt Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen, digitale Kommunikation kompetent und bewusst zu nutzen.
eco – Verband der Internetwirtschaft e.V.
Der eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. mit rund 1.000 Mitgliedern setzt sich für digitale Infrastrukturen, Nachhaltigkeit, IT-Sicherheit und Verantwortung ein. Zudem engagiert sich eco insbesondere mit seiner Beschwerdestelle seit rund 30 Jahren gegen illegale Inhalte im Netz. Gemeinsam mit der FSM betreibt eco das Portal internet-beschwerdestelle.de. Hier können Internetnutzer*innen kostenlos strafbare und jugendgefährdende Online-Inhalte melden.
esports player foundation
Die esports player foundation ist eine Not-for-Profit Institution der Exzellenzförderung und unterstützt Top-Talente und Profis dabei, das Maximum aus ihren Potenzialen zu machen. Im Gegenzug wirken EsportlerInnen als Vorbilder auf Millionen von Gamern, kommunizieren sportliche Werte wie Fairplay, positionieren sich gegen „Toxicity“ und vermitteln GamerInnen die Wichtigkeit eines Selbstverständnisses als AthletInnen: Schlaf, Ernährung, Fitness und auch Werteorientierung werden als Erfolgsfaktoren vorgelebt.
Feelee
Das Leben ist nicht immer einfach, vor allem nicht für junge Menschen. Die Zahl der jungen Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen nimmt rapide zu. Feelee ist eine Tagebuch-App, die dabei hilft, Einblicke in die eigenen Emotionen zu gewinnen, um die psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken. Die Jugendlichen lernen, ihre Gefühle zu erkennen, zu benennen und dann mit ihren Emotionen umzugehen. Mit der Einsicht, wie ihre Gewohnheiten ihre Emotionen beeinflussen, können Sie die Kontrolle über ihr Leben zurückerlangen. So lernen sie, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn ihre Welt in Flammen steht.
Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM)
Als gemeinnütziger Verein setzt sich die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) für einen wirksamen Jugendmedienschutz in Online-Medien ein – insbesondere durch die Bekämpfung illegaler, jugendgefährdender und entwicklungsbeeinträchtigender Inhalte und die Förderung von Medienbildung. Gemeinsam mit dem eco-Verband betreibt die FSM das Portal internet-beschwerdestelle.de. Hier können Internetnutzer*innen kostenlos strafbare und jugendgefährdende Online-Inhalte melden.
Freunde fürs Leben
Jedes Jahr sterben in Deutschland 10.000 Menschen durch Suizid. Bei Menschen, die (Cyber-)Mobbing erfahren, ist das Suizidrisiko drei Mal höher als bei jenen, die keine Mobbingerfahrungen gemacht haben. Freunde fürs Leben e.V. wollen das ändern - unter anderem durch Aufklärung von Jugendlichen und jungen Erwachsene über seelische Gesundheit, Depression und Suizid.
Gesicht Zeigen!
Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e. V. ermutigt Menschen, gegen Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Homo- und Transfeindlichkeit und Rechtsextremismus aktiv zu werden. Love Speech ist ein innovatives, wertschätzendes Konzept, um Jugendlichen eine Alternative zu Hass in Sprache und Kommunikation anzubieten. Online wie offline.
Website "Gesicht Zeigen! Für ein weltoffenes Deutschland e.V."
HateAid
HateAid stärkt Menschenrechte im digitalen Raum. Wer von digitaler Gewalt betroffen ist, erhält von HateAid umfassende Beratung und rechtliche Unterstützung. Die gemeinnützige Organisation klärt Politik, Justiz und Wirtschaft über Hass im Netz auf und schafft konkrete Lösungen für unsere Demokratie. Ihr Ziel: ein Netz, in dem Meinungsfreiheit gewahrt und Teilhabe ermöglicht wird.
#ichbinhier
ichbinhier e.V. möchte für das Thema Hass im Netz sensibilisieren und klärt dazu über die Ursachen von Hassrede, ihre Verbreitung und ihre Auswirkungen auf. Der Verein unterstützt Menschen und Institutionen in allen Bereichen der Gesellschaft darin, sich gegen digitale Angriffe zu wappnen und steht für mehr digitale Zivilcourage.
Internet-Beschwerdestelle
Die Internet-Beschwerdestelle ist ein gemeinsames Meldeportal der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM e.V.) und des eco – Verbands der Internetwirtschaft e.V. – kofinanziert von der Europäischen Union. Über ein Online-Formular können Nutzer*innen kostenlos rechtswidrige oder jugendgefährdende Inhalte melden. Alle Meldungen werden einzeln geprüft. Ziel ist es, dass illegale Inhalte schnell aus dem Netz verschwinden – für mehr Sicherheit im digitalen Raum, insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Initiative Toleranz im Netz
Die Initiative Toleranz im Netz ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus den Bereichen Bildung, Gesellschaft, Medien und Sicherheit in Baden-Württemberg. Ziel ist es, den Umgang miteinander im Netz freundlicher zu gestalten, die Medienkompetenz zu steigern und mit gezielten Maßnahmen einen Beitrag zur Eindämmung von Hass und Hetze im Netz zu leisten. Die Landing-Page stellt umfangreiche Informationen und Unterstützung für Betroffene von Hasskriminalität sowie für interessierte Userinnen und User bereit. Für jeden Bedarf stehen passende Ansprechpartner, zur Meldung von Hass und Hetze, zur Anzeigeerstattung, für die Opferhilfe oder für Bildungsangebote zur direkten Kontaktaufnahme zur Verfügung.
Juuuport e.V.
JUUUPORT ist eine bundesweite Beratungs- und Aufklärungsplattform für junge Menschen, die Probleme im Netz haben. Ehrenamtlich aktive Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland, die JUUUPORT-Scouts, helfen Gleichaltrigen bei Problemen im Netz – wie z.B. Cybermobbing, Sextortion, Mediensucht, Fake News und Datenklau. Die Online-Beratung ist vertraulich und kostenlos.
Keinen Pixel dem Faschismus
“Keinen Pixel dem Faschismus!” ist ein Netzwerk aus Menschen und Projekten, die sich in Gaming-Communities für Diversität und gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus einsetzen und diese Kräfte und Kompetenzen bündeln, um sich gegenseitig, aber auch andere zu unterstützen.
klicksafe
klicksafe hat zum Ziel, die Online-Kompetenz der Menschen zu fördern und sie mit vielfältigen Angeboten beim kompetenten und kritischen Umgang mit dem Internet zu unterstützen. In Deutschland richtet die EU-Initiative jährlich den Safer Internet Day aus.
LOVE-Storm – Gemeinsam gegen Hass im Netz
Mit den LOVE-Storm Trainings für digitale Zivilcourage stoppen wir den Hass im Netz. In Online- oder Präsenzworkshops lernen Interessierte, Gruppen und Organisationen, wie sie sich gegen Hass im Netz stellen können. Es sollen Angegriffene unterstützt, Mitlesende zu Gegenrede ermutigt und Angreifenden gewaltfrei Grenzen gesetzt werden.
Managerfragen.org e.V.
Managerfragen.org e.V. setzt sich für einen Gesellschaftsdialog 2.0. ein: fair - öffentlich - direkt. Dazu bietet der Verein Bildungsformate online wie offline an. Auch um damit Desinformation, Polarisierung und Manipulation in der digitalen Welt entgegenzutreten, Position zu beziehen und (digitale) Zivilcourage zu zeigen: gegen Hate-Speech, Diskriminierung und Fake News.
Medien, aber sicher!
Medien, aber sicher. Die Website „Medien, aber sicher“ bündelt die Telekom Initiativen für mehr Medienkompetenz. Sie ist u.a. mit dem Good Magenta Label gekennzeichnet.
Nummer gegen Kummer
Das größte, kostenfreien, telefonischen Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche und Eltern in Deutschland. Auch bei Cybermobbing finden Ratsuchende verständnisvolle Ansprechpartner. Im geschützten Rahmen vertraulicher Beratung am Telefon und online unterstützen die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater betroffene Heranwachsende im kompetenten Umgang mit den Herausforderungen in ihrer digitalen Lebenswelt und stärken besorgte Eltern in der kompetenten Begleitung ihrer Kinder.
Penemue
Penemue ist ein Start-up, das sich dem Kampf gegen digitale Gewalt, Hate Speech und Desinformation verschrieben hat. Mit modernster KI-Technologie haben sie ein Tool entwickelt, das ihren Kunden ermöglicht, toxische Inhalte in Echtzeit zu erkennen und gezielt dagegen vorzugehen. Als digitaler Schutzengel fördern sie ein sicheres und respektvolles Miteinander im Netz.
Projekt 100% Mensch
Das Projekt 100% MENSCH setzt sich mit Informationskampagnen, Bildungsmaterial, Vorträge, Workshops, Ausstellungen und Kundgebungen aktiv für mehr Aufklärung über Geschlecht und sexuelle Orientierung sowie größere Sichtbarkeit und Gleichberechtigung queerer Menschen ein. Wir arbeiten dabei mit vielen Organisationen, Schulen, Behörden und Firmen zusammen.“
Reporterfabrik
Fake News haben Meinungsmache zum Ziel und Meinungsmache führt oft zu Hass und Ausgrenzung. Die Reporterfabrik klärt auf und setzt sich für die Förderung von Medienkompetenz ein. Die Webakademie steht jedem offen - speziell für Kinder und Jugendliche gibt es reporter4you, die auch an Schulen kommen und über seriösen Journalismus diskutieren.
REspect!
Die Meldestelle REspect! im Netz berät bei der rechtlichen Einordnung einschlägiger Einträge in sozialen Netzwerken und dringt auf Löschung, sobald strafrechtliche Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Die Meldestelle REspect! im Netz wendet sich an Internetnutzer*innen, die im Netz auf Hasskommentare stoßen und etwas dagegen unternehmen möchten. Bei einem Verstoß gegen deutsches Recht beantragt REspect! beim Netzwerkbetreiber die Löschung des Beitrags. Verfasserinnen und Verfasser von Volksverhetzung werden konsequent angezeigt.
Scroller
Spannende Videos und Interviews, unterhaltsame Kurzgeschichten, taffe Tipps, App- und Spiel-Empfehlungen, viele DIY-Ideen rund sichere Mediennutzung: Mit den digitalen SCROLLER-Magazinen tauchen Kinder sicher in die Welt der digitalen Medien ein. Die interaktiven Magazine greifen wichtige Themen wie "Gaming", „Fit fürs Handy“, „Digitale Demokratie“, "Mut im Netz" oder "Datenschutz" zielgruppengerecht für Kinder von 9 bis 12 Jahren auf.
Teachtoday
Unter dem Dach von „Medien, aber sicher!“ unterstützt „Teachtoday“ Kinder und Jugendliche, Eltern und Großeltern sowie pädagogische Fachkräfte mit praxis- und alltagsnahen Tipps. Eine Toolbox stellt vielfältige Materialien zu verschiedenen Lebensbereichen von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung.
Telefonseelsorge
Sorgen kann man teilen – auch die über Hass, Anfeindungen, Drohungen und verbale Gewalt im Netz. TelefonSeelsorge® unterstützt die Opfer von Hate Speech. Sie setzt sich ein für verbale Abrüstung und eine Sprache, die auf Respekt beruht, auch wenn Meinungen auseinander gehen.
Violence Prevention Network
Violence Prevention Network gGmbH ist eine Nichtregierungsorganisation, die seit über 20 Jahren (inter-)national in der Extremismusprävention sowie der Deradikalisierung tätig ist. Neben der Arbeit mit Straftäter*innen in und außerhalb der Haft sowie einem breiten Fortbildungsangebot für Multiplikator*innen bilden Projekte im Kontext digitaler Lebenswelten, z. B. Gaming, einen weiteren Schwerpunkt.
WEISSER RING
Hass im digitalen Raum ist eine Bedrohung, denn er mündet schlimmstenfalls in physischer Gewalt. Menschen werden angegriffen. Wer sich gegen Hass und Hetze stellt, betreibt Opferschutz. Der WEISSE RING, Deutschlands größte Organisation für Kriminalitätsopfer, ist Anlaufstelle für Betroffene, setzt sich für die Belange der Opfer und die Prävention von Straftaten ein.
ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur
Die ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur setzt sich für die Grundwerte Freiheit und Würde ein. Mit Aktionen wie „#Hasshilft“ setzt sie ein Zeichen gegen Hass im Netz, klärt auf und zeigt kreative Möglichkeiten, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass wir etwas ändern müssen.
ZEBRA
ZEBRA ist eine Online-Beratungsplattform rund um Medien. Was kann ich gegen Hass im Netz unternehmen? Was mache ich, wenn ich Cybermobbing erfahre? Bei ZEBRA antworten dir Medienexperten persönlich und zuverlässig. Die Beratung erfolgt per Chat, Messenger oder über das Fragefeld auf www.fragzebra.de. ZEBRA ist ein Angebot der Landesanstalt für Medien NRW.
Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet - Niedersachsen
Wir bekämpfen Hass im Netz! Die in Göttingen eingerichtete Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet hat es sich zum Ziel gesetzt, Personen, die im Netz hetzen, zur Verantwortung zu ziehen. Das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Betroffene oder Zeugen können kostenlos und ohne Rechtsanwalt Anzeige erstatten. Weitere Infos auf der Website.
Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW)
Die Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW) ist die bundesweit größte Cybercrime-Einheit der Justiz. Sie ist zuständig für die Verfahrensführung in herausgehobenen Ermittlungsverfahren im Bereich der Cyberkriminalität. Besonders im Fokus steht die Bekämpfung der digitalen Hasskriminalität im Pilotprojekt „Verfolgen statt nur Löschen“.