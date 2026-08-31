In Notsituationen die richtige Hilfe

Zu den unterstützenden Telekom-Tätigkeiten bei der bundesweit agierenden TelefonSeelsorge gehören die Finanzierung der freecall-Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 als auch die Bereitstellung des technischen Know-hows bei der Umsetzung des Routings und der Anonymisierung der Anrufe. Ergänzend dazu engagieren sich Telekom-Mitarbeiter auch ehrenamtlich für das Projekt.

An insgesamt 105 TelefonSeelsorgestellen vor Ort stehen umfassend ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vielseitigen Lebens- und Berufskompetenzen den Ratsuchenden zur Seite. Über die kostenfreien freecall-Nummern leitet die Deutsche Telekom das Gespräch zielgerichet an einen Mitarbeiter in der nächstgelegenen Beratungsstelle weiter.