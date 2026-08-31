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In Notsituationen die richtige Hilfe

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Wer verängstigt, traurig oder verzweifelt ist, der findet bei der TelefonSeelsorge rund um die Uhr verständnisvolle Zuhörer und kompetente Hilfe. Bereits seit 1997 steht die Deutsche Telekom der TelefonSeelsorge zur Seite.

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Zu den unterstützenden Telekom-Tätigkeiten bei der bundesweit agierenden TelefonSeelsorge gehören die Finanzierung der freecall-Rufnummern 0800/1110111 und 0800/1110222 als auch die Bereitstellung des technischen Know-hows bei der Umsetzung des Routings und der Anonymisierung der Anrufe. Ergänzend dazu engagieren sich Telekom-Mitarbeiter auch ehrenamtlich für das Projekt.

An insgesamt 105 TelefonSeelsorgestellen vor Ort stehen umfassend ausgebildete ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vielseitigen Lebens- und Berufskompetenzen den Ratsuchenden zur Seite. Über die kostenfreien freecall-Nummern leitet die Deutsche Telekom das Gespräch zielgerichet an einen Mitarbeiter in der nächstgelegenen Beratungsstelle weiter.