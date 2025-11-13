Q3 2025: Live-Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

Bei der 11. Ausgabe unseres quartalsweisen Live-Webcast für Privatanlegende hat Hannes Wittig, Leiter Investor Relations, einen Überblick über unsere aktuellen Quartalszahlen gegeben und die auf der Onlineplattform gestellen Fragen beantwortet.

Der Webcast war Teil unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe für Privatanlegende, mit der wir eine einfache Möglichkeit bieten, sich aus erster Hand und in deutscher Sprache über Ihr Unternehmen zu informieren. Dieses im DAX einzigartige Angebot stellte erneut den Dialog mit unseren Aktionären auf Augenhöhe in den Mittelpunkt. #Aktienkultur

Fragen konnten unkompliziert über unsere Online-Fragenplattform eingereicht werden, auf der auch die Beiträge anderer Teilnehmender eingesehen und bewerten werden konnten. Dabei haben wir es Ihnen so einfach wie möglich gemacht: Eine Anmeldung oder Registrierung war weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich.

Wann: Mittwoch, 26. November 2025, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Livestream auf YouTube

Download der Präsentation (PDF, 530 KB)