Q1 2025: Live-Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

Zum Start in das Jahr 2025 bieten wir Ihnen wieder die Gelegenheit direkt mit uns in den Austausch zu treten und Ihre Fragen zu stellen. #dabei

Hannes Wittig, Leiter Investor Relations, freut sich Ihnen wieder detaillierte Einblicke in unsere aktuellen Quartalszahlen zu geben und Ihre Fragen zu beantworten.

Nutzen Sie das im DAX einmalige Angebot der Deutschen Telekom, sich wie die professionellen Investoren aus erster Hand über ihr Investment zu informieren. Wir als Deutsche Telekom nehmen den Austausch auf Augenhöhe mit unseren Aktionären ernst und legen großen Wert auf transparente und direkte Kommunikation. #Aktienkultur

Ihre Fragen können Sie unkompliziert auf unserer Online-Fragenplattform posten, wo Sie auch die Fragen anderer Teilnehmender durchsehen und bewerten können. Dabei machen wir es Ihnen so einfach wie möglich: Eine Anmeldung oder Registrierung ist weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich.

Wir laden alle Interessierten ein, an dem Austausch teilzunehmen und von der neuen Form der Kapitalmarktkommunikation zu profitieren.

Die Übersicht der bisherigen Live-Webcasts finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Livestream auf YouTube

Wann: Montag, 26. Mai 2025, von 19:00 bis 20:00 Uhr