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Q1 2025: Live-Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

2 Minute Lesezeit
BI_Deckblatt ConfCall Investoren Q4-2024 PA

Zum Start in das Jahr 2025 bieten wir Ihnen wieder die Gelegenheit direkt mit uns in den Austausch zu treten und Ihre Fragen zu stellen. #dabei 

Hannes Wittig, Leiter Investor Relations, freut sich Ihnen wieder detaillierte Einblicke in unsere aktuellen Quartalszahlen zu geben und Ihre Fragen zu beantworten.

Nutzen Sie das im DAX einmalige Angebot der Deutschen Telekom, sich wie die professionellen Investoren aus erster Hand über ihr Investment zu informieren. Wir als Deutsche Telekom nehmen den Austausch auf Augenhöhe mit unseren Aktionären ernst und legen großen Wert auf transparente und direkte Kommunikation. #Aktienkultur

Ihre Fragen können Sie unkompliziert auf unserer  Online-Fragenplattform  posten, wo Sie auch die Fragen anderer Teilnehmender durchsehen und bewerten können. Dabei machen wir es Ihnen so einfach wie möglich: Eine Anmeldung oder Registrierung ist weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich.

Wir laden alle Interessierten ein, an dem Austausch teilzunehmen und von der neuen Form der Kapitalmarktkommunikation zu profitieren.

Die Übersicht der bisherigen Live-Webcasts finden Sie weiter unten auf dieser Seite. 

Livestream auf YouTube

Wann: Montag, 26. Mai 2025, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Datum

Ort

Veranstaltung

26.02.2025

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

06.03.2025

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Christian P. Illek, CFO Deutsche Telekom AG

15.05.2025

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2025

26.05.2025

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

07.08.2025

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2025

28.08.2025

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit CEO Tim Höttges

13.11.2025

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2025

26.11.2025

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

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