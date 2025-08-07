Live-Webcast für Privatanlegende mit CEO Tim Höttges und 3 Finfluencern zum Q2 2025

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse zum 2. Quartal 2025 hatten wir Ihnen erneut die Gelegenheit geboten, direkt mit uns in den Austausch zu treten – dieses Mal mit besonderen Gästen: Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, sprach live über unsere aktuellen Zahlen zum 2. Quartal 2025. Die anschließende Fragerunde wurde von drei bekannten Finfluencern eröffnet: Christian Röhl (Scalable Capital), Lisa Osada (Aktiengram) und Jonathan Neuscheler (Abilitato).

Mit diesem im DAX einmaligen Angebot ermöglichte die Deutsche Telekom allen Interessierten, sich wie professionelle Investoren direkt über ihr Investment zu informieren. Unser Ziel war es, die #Aktienkultur zu stärken und neue Wege in der Kapitalmarktkommunikation zu gehen – direkt, offen und verständlich.

Die Fragen konnten unkompliziert auf unserer Online-Fragenplattform eingereicht und bewertet werden. Eine Anmeldung oder Registrierung war dafür nicht erforderlich – weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast.

Wir danken allen Teilnehmenden für den regen Austausch und das große Interesse an dieser neuen Form der Kapitalmarktkommunikation.

Die Übersicht der bisherigen Live-Webcasts finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Livestream auf YouTube

Onlinefragenplattform

Termine für Privatanlegende