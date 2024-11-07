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Q3 2024: Live-Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

2 Minute Lesezeit
BI_Webcast Q3-2024 PA

Nach unserem erfolgreichen Austausch mit Tim Höttges , CEO der Deutschen Telekom, zu den Themen des Kapitalmarkttages 2024, nahm sich Hannes Wittig, der Leiter der Investor-Relations-Abteilung die Zeit, wieder detaillierte Einblicke in die Themen des dritten Quartals 2024 zu geben und Ihre Fragen zu beantworten.

Wir als Deutsche Telekom nehmen den Austausch auf Augenhöhe mit unseren Aktionären ernst und legen großen Wert auf transparente und direkte Kommunikation, seien es große institutionelle Fonds oder private Anleger. Der Live-Webcast ist ein Beleg hierfür und ermöglicht es allen Privatanlegenden sich umfassend über das Unternehmen zu informieren.

Für alle, die den Live-Webcast verpasst haben, steht die Aufzeichnung auf YouTube zur Verfügung. Wir laden alle Interessierten ein, an dem Austausch teilzunehmen und von der neuen Form der Kapitalmarktkommunikation zu profitieren. 

Die Deutsche Telekom dankt allen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihre Fragen, die maßgeblich zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam die Zukunft der Telekommunikation zu gestalten.

Wann:
Montag, 25. November 2024, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Livestream auf YouTube

Termine für Privatanlegende

Datum

Ort

Veranstaltung

23.02.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 und Gesamtjahr 2023
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende (PDF, 592 KB)

04.03.2024

Bonn

Live-Webcast für Privatanlegende mit Tim Höttges

10.04.2024

Bonn

Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG

11.04.2024

 

Ex-Dividend (erster Handelstag mit Dividendenabschlag)

15.04.2024

 

Auszahlung der Dividende

26./27.04.2024

Stuttgart 

Invest Anlegermesse 

16.05.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

28.05.2024

Online

Live-Webcast für Privatanlegende mit Deutschlandchef Srini Gopalan

08.08.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

13.08.2024

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations 

10./11.10.2024

Bonn

Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom

und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

14.11.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

25.11.2024

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

26.02.2025

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

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