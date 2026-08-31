Ferri Abolhassan, geboren 1964, Nationalität deutsch, ist seit 1. Januar 2024 im Vorstand der Deutschen Telekom AG verantwortlich für die Großkundensparte des Konzerns und Chief Executive Officer (CEO) von T-Systems.

Ferri Abolhassan kann auf eine mehr als dreißigjährige Karriere im IT-Bereich zurückblicken: An der Universität des Saarlandes hat er in Informatik promoviert. Seine berufliche Laufbahn begann er als Werkstudent bei Siemens in München, bevor er zu IBM nach San Jose (USA) wechselte. Ab 1992 war er bei SAP in verschiedenen Managementrollen tätig. Nach vier Jahren in der Unternehmensführung von IDS Scheer kehrte er 2005 zu SAP zurück, wo er zuletzt Executive Vice President Large Enterprise EMEA war.

2008 wechselte Abolhassan als Mitglied der Geschäftsführung zu T-Systems und übernahm den Unternehmensbereich Systems Integration. Ab 2010 führte er den Bereich Produktion, bis er 2013 für die gesamte Delivery verantwortlich zeichnete. Ab 2015 leitete er die IT-Division mit ca. 30.000 Mitarbeitenden. Von Dezember 2015 bis November 2016 verantwortete er zusätzlich den Aufbau des Geschäftsbereiches Telekom Security.

Im Oktober 2016 wechselte Abolhassan als Geschäftsführer zur Telekom Deutschland und leitete den Geschäftsbereich Service. Im Mai 2021 wurde ihm zusätzlich die Verantwortung für den Vertrieb übertragen. Den neu formierten Geschäftsbereich Sales & Service, mit sämtlichen Vertriebs- und Servicekanälen und 30.000 Mitarbeitenden, führte er bis zu seiner Rückkehr zu T-Systems.

Ferri Abolhassan ist Mitglied im Aufsichtsrat des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI), Senator der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (acatech) sowie Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft, des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Informatik, des Hauptvorstandes des Bitkom und der Atlantik-Brücke. Darüber hinaus ist er Mitglied der Expertenkommission „Wettbewerb & Künstliche Intelligenz“ des Bundeswirtschaftsministeriums, des Digitalisierungsrates des Saarlandes und offizieller Saarland-Botschafter.

Konzerninterne Mandate sind dem Geschäftsbericht zu entnehmen und werden jährlich aktualisiert.