Ad-hoc Mitteilung: Vorstand plant höhere Dividende für 2024 und Rückkauf von Telekom-Aktien in 2025

Der Vorstand der Deutschen Telekom AG plant, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 auf 0,90 Euro je dividendenberechtigter Aktie anzuheben. Für das Geschäftsjahr 2023 hatte die Deutsche Telekom eine Dividende von 0,77 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Darüber hinaus plant der Vorstand, im Jahr 2025 Rückkäufe von Aktien der Deutschen Telekom für bis zu 2 Milliarden Euro durchzuführen.

Der Planung des Vorstandes für diese Aktionärsvergütung liegt die bisherige Geschäftsentwicklung 2024 sowie der Ausblick für den weiteren Jahresverlauf zugrunde.

Die Deutsche Telekom legt im Rahmen ihres Kapitalmarkttages 2024 am 10. und 11. Oktober ihre mittelfristige Planung bis zum Geschäftsjahr 2027 vor. Am 14. November berichtet das Unternehmen die Finanzzahlen des Konzerns für die ersten neun Monate des Jahres 2024.

Seine Entscheidung zur Dividendenplanung des Vorstandes wird der Aufsichtsrat treffen, sobald die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 vorliegen. Eine Dividendenzahlung auf Basis des endgültigen Dividendenvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 unterliegt dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Hauptversammlung sowie dem Vorliegen weiterer gesetzlicher Voraussetzungen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die Deutsche Telekom hat zum Kapitalmarkttag 2021 ihre Dividendenpolitik veröffentlicht. Sie sieht die Ausschüttung einer Dividende von zwischen 40 und 60 Prozent des nachhaltigen bereinigten Ergebnisses je Aktie bei einer Mindest-Dividende von 0,60 Euro je Aktie vor. Für das Geschäftsjahr 2024 hat die Deutsche Telekom zur Veröffentlichung der Finanzzahlen zum 1. Halbjahr am 08. August 2024 eine Planung für das nachhaltige bereinigte Ergebnis je Aktie von mehr als 1,75 Euro je Aktie genannt. Für diese Prognose sind im Vergleich zum Vorjahr konstante Wechselkurse des Jahres 2023 unterstellt. Eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie liegt somit in der Mitte des vorgesehenen Ausschüttungskorridors und bedeutet eine höhere Ausschüttungsquote als im Vorjahr. Die Dividende wird für inländische anrechnungsberechtigte Aktionäre steuerfrei ausgezahlt.

Ebenfalls auf dem Kapitalmarktag 2021 hatte der Vorstand der Deutschen Telekom angekündigt, für die Zukunft grundsätzlich auch Aktienrückkäufe in Erwägung zu ziehen. Bereits für das Jahr 2024 hat des Unternehmen Aktienrückkäufe über bis zu 2 Milliarden Euro angesetzt, um einen Teil des Verwässerungseffektes aus der Kapitalerhöhung 2021 der Deutschen Telekom wieder zurückführen. Im September 2021 hatte die Deutsche Telekom 225 Millionen neue Aktien im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage an die japanische Softbank Corp. ausgegeben und im Gegenzug 45 Millionen Aktien ihrer Tochtergesellschaft T-Mobile US Inc. erhalten. Dies war ein weiterer Schritt der Deutschen Telekom hin zu ihrem strategischen Ziel einer nachhaltigen Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US.

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