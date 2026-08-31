Rodrigo Diehl, geboren 1975, Nationalität deutsch und argentinisch, ist seit dem 1. März 2025 Vorstand Deutschland und Sprecher der Geschäftsführung der Telekom Deutschland GmbH.

Seit Oktober 2022 war er Vorstandsvorsitzender von Magenta Österreich, der Österreich-Tochter der Deutschen Telekom. In dieser Zeit hat er unter anderem den Ausbau der 5G- und Glasfasernetze vorangetrieben. Zuvor verantwortete er das europäische Privatkundengeschäft der Deutschen Telekom.

Vor seiner Zeit bei der Telekom war Rodrigo Diehl fünf Jahre für das Telekommunikationsunternehmen Millicom mit Sitz in Miami tätig. Dort war er zunächst als Executive Vice President für das Tagesgeschäft und den Strategiebereich verantwortlich (Chief Strategy Officer). Vor dem Wechsel zur Deutschen Telekom war er zweieinhalb Jahre CEO der Millicom-Landesgesellschaft in Panama.

Rodrigo Diehl war viele Jahre als Partner im Telekommunikations-, Medien- und Technologiebereich der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Für die Unternehmensberatung arbeitete er 13 Jahre, unter anderem auch längere Zeit in Deutschland. Diehl schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität von Buenos Aires mit Auszeichnung ab und besitzt einen MBA der Harvard Business School.



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