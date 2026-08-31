Finanzierungsmix

Mit Finanzverbindlichkeiten (ohne Leasing-Verbindlichkeiten) von rund 114 Mrd. € ist die Deutsche Telekom einer der größten Anleihen-Emittenten in Europa. Neben Anleihen nutzt die Deutsche Telekom auch Commercial Papers und Schuldscheindarlehen zur Refinanzierung.​

Im folgenden finden Sie weitere Informationen zu den Finanzinstrumenten der Deutschen Telekom.​