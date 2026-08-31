Finanzierungsmix

Mit Finanzverbindlichkeiten (ohne Leasing-Verbindlichkeiten) von rund 114 Mrd. € ist die Deutsche Telekom einer der größten Anleihen-Emittenten in Europa. Neben Anleihen nutzt die Deutsche Telekom auch Commercial Papers und Schuldscheindarlehen zur Refinanzierung.
Im folgenden finden Sie weitere Informationen zu den Finanzinstrumenten der Deutschen Telekom.
Mit Finanzverbindlichkeiten (ohne Leasing-Verbindlichkeiten) von rund 114 Mrd. € ist die Deutsche Telekom einer der größten Anleihen-Emittenten in Europa. Neben Anleihen nutzt die Deutsche Telekom auch Commercial Papers und Schuldscheindarlehen zur Refinanzierung.