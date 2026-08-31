Bankenfinanzierung

Als Kernbestandteil der Liquiditätsreserve unterhalten wir bilaterale Kreditlinien mit dem "Who is who" der deutschen und internationalen Bankenwelt. Derzeit stellen 20 Banken der Deutschen Telekom Kreditlinien im Gesamtvolumen von 12,0 Mrd. € zur Verfügung. Die Kreditlinien haben Laufzeiten von zwei bis drei Jahren und sind frei von einschränkenden 'Financial Covenants', 'Rating Trigger' und 'Material Adverse Change (MAC)'-Klauseln. Dies qualifiziert die Banklinien als uneingeschränkte Liquiditätsreserve, auch in der Wahrnehmung von Rating-Agenturen und Analysten. Per 30.06.2026 waren die Kreditlinien nicht gezogen.

Außerdem pflegen wir eine intensive Geschäftsbeziehung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die EIB stellt der Deutschen Telekom und ihren Tochterunternehmen Darlehen, insbesondere zur Förderung von Innovationen durch Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnik in Europa, zur Verfügung.