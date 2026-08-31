Commercial Paper

Die Informationen auf dieser und den nächsten Webseiten begründen kein Angebot, die auf diesen Seiten aufgeführten Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen. Bitte bestätigen Sie folgende Aussage entweder mit “richtig” oder “nicht richtig”:

Ich befinde mich derzeit nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich bin weder Einwohner der Vereinigten Staaten noch eine “U.S. Person” im Sinne der Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der aktuellen Fassung.

Die vorstehende Aussage ist: