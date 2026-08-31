Commercial Paper

Neben der langfristigen Fremdkapitalfinanzierung über Anleihen finanzieren wir uns zur kurzfristigen Fremdkapitalfinanzierung durch Emission von Commercial Papers (CPs). CPs dienen der Deutschen Telekom in keiner Weise zur Liquiditätsvorsorge oder als Liquiditätssicherungsinstrument. CPs werden von uns zur Optimierung der Finanzierungskosten verwendet, da der Zinsaufwand von CPs in der Regel deutlich günstiger ist als die Belastung unserer bestehenden Kreditlinien. Das CP-Programm dient somit zur Optimierung des Zinsaufwandes und ist nicht Teil der dargestellten Liquiditätsreserve. Unser globales CP-Programm ermöglicht sowohl Emissionen im europäischen CP-Markt (ECP) als auch im US-amerikanischen CP-Markt (USCP). Das maximale Volumen ist begrenzt auf 20 Mrd. USD, die Laufzeiten liegen zwischen 1 und 365 Tagen. Zum 30.06.2026 hatte die Deutsche Telekom keine CPs im Markt platziert.
|Emittent:
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Deutsche Telekom AG
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Programmbetrag:
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USD 20.000.000.000
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Arranger:
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Citibank
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ECP Dealers:
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Barclays, Citigroup, Commerzbank, Credit Suisse, LBBW, Natwest Markets + The Dealer of the Day
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USCP Dealers
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Barclays, Citigroup, Goldman Sachs & Co, J.P. Morgan, MUFG, RBC Capital Markets
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Laufzeiten:
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bis zu 365 Tage
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Dokument
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