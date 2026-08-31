Commercial Paper

Hinweis: Die Informationen auf dieser und den folgenden Webseiten stellen kein Angebot dar, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu verkaufen. Ohne Registrierung bei der United States Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) oder sofern keine Befreiung von der Registrierungspflicht gem. dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung dürfen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Die Deutsche Telekom AG hat die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder registriert, noch hat sie es vor, noch hat die Deutsche Telekom AG ein öffentliches Angebot der Schuldtitel durchgeführt oder beabsichtigt, ein solches durchzuführen.

Neben der langfristigen Fremdkapitalfinanzierung über Anleihen finanzieren wir uns zur kurzfristigen Fremdkapitalfinanzierung durch Emission von Commercial Papers (CPs). CPs dienen der Deutschen Telekom in keiner Weise zur Liquiditätsvorsorge oder als Liquiditätssicherungsinstrument. CPs werden von uns zur Optimierung der Finanzierungskosten verwendet, da der Zinsaufwand von CPs in der Regel deutlich günstiger ist als die Belastung unserer bestehenden Kreditlinien. Das CP-Programm dient somit zur Optimierung des Zinsaufwandes und ist nicht Teil der dargestellten Liquiditätsreserve. Unser globales CP-Programm ermöglicht sowohl Emissionen im europäischen CP-Markt (ECP) als auch im US-amerikanischen CP-Markt (USCP). Das maximale Volumen ist begrenzt auf 20 Mrd. USD, die Laufzeiten liegen zwischen 1 und 365 Tagen. Zum 30.06.2026 hatte die Deutsche Telekom keine CPs im Markt platziert.