Fälligkeitsstruktur

Die Deutsche Telekom verfügt über ein sehr ausgeglichenes Fälligkeitenprofil ohne Fälligkeitenschwerpunkte in einem einzelnen Jahr. Dadurch ist eine hohe Planbarkeit des Finanzierungsbedarfs des Konzerns sichergestellt. Die Fälligkeiten der nächsten 24 Monate werden stets durch die bestehende Liquiditätsreserve abgedeckt.