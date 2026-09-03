Willkommen auf der neuen telekom.com

Mit dem Relaunch unserer Corporate Website telekom.com stellen wir uns darauf ein. Wir schaffen eine neue technische und redaktionelle Basis, um die Möglichkeiten moderner Onlinekommunikation gezielter zu nutzen und unsere Angebote kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Mehr als ein neues Design

Der Relaunch ist mehr als ein neues Erscheinungsbild. Im ersten Schritt erneuern wir die technische Grundlage unserer Website. Damit schaffen wir zugleich den Ausgangspunkt für die nächste Entwicklungsstufe unserer digitalen Kommunikation.

Die telekom.com ist unser zentrales Faktenzentrum für Nachrichten, Hintergründe und Positionen der Deutschen Telekom. Hier finden unterschiedliche Zielgruppen und zunehmend auch digitale Systeme verlässliche Informationen über unser Unternehmen.

Denn KI-gestützte Such- und Assistenzsysteme verändern grundlegend, wie Informationen gefunden und weiterverarbeitet werden. Darauf richten wir unsere neue Website noch stärker aus: Unsere Inhalte sollen relevant, aktuell, gut strukturiert und einfach auffindbar sein – für Menschen ebenso wie für Suchmaschinen und KI-Systeme.

Neue Möglichkeiten gezielt nutzen

Die neue technische Basis eröffnet uns zusätzliche Möglichkeiten. Inhalte lassen sich flexibler einsetzen und besser auf unterschiedliche Informationsbedürfnisse ausrichten. Gleichzeitig können wir anhand von Daten verstehen, welche Themen für unsere Nutzenden relevant sind.

So wollen wir telekom.com Schritt für Schritt weiterentwickeln – auf Grundlage tatsächlicher Bedürfnisse und neuer technologischer Möglichkeiten.

KI wird Teil unserer redaktionellen Arbeit

Künstliche Intelligenz wird dabei auch ein wichtiger Bestandteil unserer redaktionellen Workflows. Sie kann uns dabei unterstützen, Inhalte zu analysieren und aufzubereiten, Varianten für unterschiedliche Nutzer zu erstellen und wiederkehrende Arbeitsschritte effizienter zu gestalten.

Dabei geht es nicht darum, redaktionelle Arbeit zu ersetzen. Im Gegenteil: KI soll unseren Redaktionen mehr Raum für das geben, was menschliche Kommunikation ausmacht – Einordnung, Bewertung, Kreativität und Verantwortung.

KI wird damit zu einem natürlichen Werkzeug unseres Arbeitsalltags. Die redaktionelle Entscheidung und die Verantwortung für unsere Kommunikation bleiben selbstverständlich beim Menschen.

Ihre Meinung ist gefragt

Mit der neuen telekom.com beginnt für uns ein neuer Abschnitt. Wir laden Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten, unsere neuen Angebote zu entdecken.

Was funktioniert gut? Was können wir besser machen? Was vermissen Sie?

Ihre Hinweise, Anregungen und Ideen helfen uns, die telekom.com weiterzuentwickeln. Schreiben Sie uns gerne an Redaktionspostfach oder Kontaktformular.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Entdecken der neuen telekom.com.

