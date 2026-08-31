Wir möchten Sie ermutigen, uns auf mögliche Verstöße hinzuweisen, die Ihnen bekannt sind und die im Zusammenhang mit der Deutschen Telekom stehen könnten. ​Über das Hinweisgeberportal TellMe, haben Sie die Möglichkeit Ihre Bedenken und Hinweise auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sicher und vertraulich mitzuteilen. Ihr Beitrag kann entscheidend dazu beitragen, allgemeine Missstände zu beseitigen. ​

Sie werden durch Ihre Meldung keine Nachteile oder Schäden erleiden, wenn Sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und nicht selbst gegen geltendes Recht verstoßen. Die Meldungen können von unterschiedlichen Personenkreisen eingereicht werden, so zum Beispiel durch unsere eigenen Mitarbeitenden, Mitarbeitende von Zuliefererbetrieben, sonstige Auftragnehmende und Geschäftspartner und durch die Zivilgesellschaft.​

Sie können sicher sein, dass alle Hinweise ernst genommen und von einem Expertenteam gründlich geprüft werden. Jeder Hinweis kann auch anonym über unser Online-Tool abgegeben werden.​

Vielen Dank für Ihr Engagement / Ihren Hinweis!

Folgende Sachverhalte können bspw. Gegenstand Ihres Hinweises sein

Menschenrechtliche Risiken/Verletzungen

Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften (nach nationalen Bestimmungen)

Kinderarbeit unter zulässigem Mindestalter

Zwangsarbeit/Sklaverei

Missachtung der Koalitionsfreiheit

Diskriminierung (Abstammung, Behinderung, Alter, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung)

Vorenthalten angemessenen Lohns (nach nationalen Bestimmungen)

Herbeiführung einer schädlichen Bodenveränderung

Gewässer- und Luftverunreinigung

schädliche Lärmemissionen und übermäßiger Wasserverbrauch

Umweltbezogene Risiken/Verletzungen