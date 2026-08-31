"Sprache wechseln" Leichte Sprache

Hinweissystem

3 Minute Lesezeit

Über das Hinweisgeberportal TellMe können neben Hinweisen zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltschädigungen auch Verstöße gegen Gesetze oder Regelungen der Deutschen Telekom gemeldet werden.

BI_tellme

Wir möchten Sie ermutigen, uns auf mögliche Verstöße hinzuweisen, die Ihnen bekannt sind und die im Zusammenhang mit der Deutschen Telekom stehen könnten. ​Über das Hinweisgeberportal TellMe, haben Sie die Möglichkeit Ihre Bedenken und Hinweise auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sicher und vertraulich mitzuteilen. Ihr Beitrag kann entscheidend dazu beitragen, allgemeine Missstände zu beseitigen. ​

Sie werden durch Ihre Meldung keine Nachteile oder Schäden erleiden, wenn Sie nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben und nicht selbst gegen geltendes Recht verstoßen. Die Meldungen können von unterschiedlichen Personenkreisen eingereicht werden, so zum Beispiel durch unsere eigenen Mitarbeitenden, Mitarbeitende von Zuliefererbetrieben, sonstige Auftragnehmende und Geschäftspartner und durch die Zivilgesellschaft.​

Sie können sicher sein, dass alle Hinweise ernst genommen und von einem Expertenteam gründlich geprüft werden. Jeder Hinweis kann auch anonym über unser Online-Tool abgegeben werden.​

Vielen Dank für Ihr Engagement / Ihren Hinweis!

Folgende Sachverhalte können bspw. Gegenstand Ihres Hinweises sein

Menschenrechtliche Risiken/Verletzungen

  • Missachtung von Arbeitsschutzvorschriften (nach nationalen Bestimmungen)
  • Kinderarbeit unter zulässigem Mindestalter
  • Zwangsarbeit/Sklaverei
  • Missachtung der Koalitionsfreiheit
  • Diskriminierung (Abstammung, Behinderung, Alter, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung)
  • Vorenthalten angemessenen Lohns (nach nationalen Bestimmungen)
  • Herbeiführung einer schädlichen Bodenveränderung
  • Gewässer- und Luftverunreinigung
  • schädliche Lärmemissionen und übermäßiger Wasserverbrauch 

Umweltbezogene Risiken/Verletzungen

  • durch die Beteiligung an der Herstellung und Entsorgung quecksilberanteiliger Produkte
  • durch die Produktion oder Verwendung von bestimmten langlebigen organischen Schadstoffen
  • Risiken durch die Ein- und Ausfuhr von Abfällen

     

Hinweise können Sie über folgende Kommunikationswege abgeben

Unser Verfahren im Überblick

Sie können einen Hinweis telefonisch, per E-Mail, per Post, oder per anonyme Online-Maske mitteilen. Alle Zugangswege können in englischer oder deutscher Sprache gewählt werden. Bei der Online Eingabe stehen darüber hinaus weitere Sprachen zur Verfügung.

Weiterführende Links zum Thema