Wie Googeln wir in Zukunft?
Suchmaschinen helfen uns, im Netz Informationen zu finden. Digitale Assistenten beantworten unsere Fragen in wenigen Sätzen. Wir müssen uns weniger merken, weil das Wissen jederzeit zur Verfügung steht. Aber die Systeme haben ihre Tücken und sind nicht immer fehlerfrei. Checken Sie die Antworten oder gehen Sie davon aus, dass sie schon stimmen werden? Schauen Sie auch in die Links, die erst auf der zweiten, dritten Seite kommen? Was bedeuten generative KI und digitale Assistenten für unseren Umgang mit Nachrichten, Newsseiten und die Suche nach Wissen? Das untersucht die Telekom gerade in einer großen Umfrage mit dem Institut Allensbach. In der Fotoshow zeigen wir (schon jetzt) ein paar Beispiele, warum das Thema so relevant ist.