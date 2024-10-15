Wie Googeln wir in Zukunft?

Medien und digitale Assistenten

Die ZEIT experimentiert mit einer KI-basierten Anwendung, um Leserfragen zu aktuellen Ereignissen aus ihrem Archiv zu beantworten.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) bietet ihren Abonnentinnen und Abonnenten in ihrer Nachrichten-App eine KI-generierte Zusammenfassung ausgewählter Nachrichtenartikel.

Axel Springer kooperiert mit OpenAI. ChatGPT darf auf ausgewählte Inhalte von Bild, Welt, Politico und Business Insider zugreifen, um ChatGPT so zu trainieren, dass es Informationen über aktuelle Ereignisse liefert. Dafür verlinkt ChatGPT in seinen Antworten auf die Springer-Artikel.

Der Spiegel hat eine dreijährige Kooperation mit dem KI-Antwortenbot Perplexity geschlossen, damit Spiegel-Artikel auf dieser Plattform sichtbarer werden. Im Gegenzug erhält der Spiegel einen Anteil an den mit seinen Inhalten erwirtschafteten Werbeeinnahmen.