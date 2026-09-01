Die Deutsche Telekom und die anderen Netzbetreiber haben sich dazu verpflichtet die Kommunen beim Netzausbau zu beteiligen. Hierfür setzen wir seit 2001 auf den aktiven Dialog mit der Politik und der Verwaltung. Die unabhängigen, repräsentativen Jahresgutachten des Deutschen Instituts für Urbanistik (Berlin) zeigen, dass dieser Partizipationsprozess gut funktioniert. Für die Lösung möglicher Konfliktfälle hat die Telekom einen zentralen Ansprechpartner benannt. In Streitfällen haben Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen die Möglichkeit den konkreten Fall dem zentralen Ansprechpartner zu melden. Dieser versucht dann bei konkreten Konflikten zwischen den Interessen der Kommunen und unserer Niederlassung zu vermitteln und schlägt mögliche Lösungen vor. Für eine Mitteilung an den zentralen Ansprechpartner nutzen Sie bitte das Formular.