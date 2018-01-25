Einfach erklärt: Interoperabilität

Jede Handymarke ist vertreten, die Nutzer - Einheimische, Geschäftsreisende und Touristen aus aller Welt - sprechen in einem wilden Sprachgewirr durcheinander - und doch funktioniert alles völlig reibungslos. Und zwar dank weltweiter Mobilfunkstandards und der Interoperabilität verschiedenster Netze und Mobilfunkgeräte.

Standards sind die Grundvoraussetzung dafür, dass Mobilfunkgeräte über das Netz dank entsprechender Regelungen miteinander in derselben Sprache „sprechen“ können. Solange die Netzinfrastruktur des Betreibers auf diesen Standards beruht, ebenso wie die Mobilfunkgeräte, funktioniert die Kommunikation innerhalb des Systems. Der Fachbegriff dafür ist „Interoperabilität”. Und die ist kein Zufall: Alle Beteiligten - die Anbieter von Netzinfrastruktur, die Handy-Chip-Hersteller und die Netzbetreiber - haben sich zur Zusammenarbeit verpflichtet, damit ihre Kunden überall darauf vertrauen können, dass es mit der Kommunikation klappt. Darauf beruht der Mobilfunk für den Massenmarkt.

Standardisierungsprozess

Auf regelmäßigen Konferenzen sucht die Telekommunikationsbranche nach neuen Möglichkeiten, die Ansprüche der Kunden zu erfüllen. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in einen Prozess ein, der in weltweit gültige formale Standards mündet. Diese werden in Ausschüssen formuliert, die zu diesem Zweck gegründet werden. Nachdem die Spezifikationen für die Standards genehmigt wurden, geht es darum, diese beim Bau der Chips für die Mobilfunkgeräte umzusetzen. Dabei durchlaufen die Bauteile strenge Interoperabilitätstests, die ebenfalls im Standardisierungsprozess festgelegt sind. Hier wird überprüft, ob Infrastruktur und Geräte nicht nur im Testlabor, sondern natürlich auch im normalen Gebrauch miteinander „reden“ können. Die fortlaufende Überprüfung, ob die Funktionen mit den Standards übereinstimmen, beschleunigt die Entwicklung von Hardware und Geräten für den Markt, durch die die Kunden dann von dem jeweils neu beschlossenen Kommunikationsstandard profitieren.