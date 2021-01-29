Einfach erklärt: M2M

Unter M2M verstehen Experten den automatisierten Informationsaustausch zwischen Endgeräten wie Maschinen, Automaten, Fahrzeugen oder Containern untereinander oder mit einer zentralen Leitstelle. M2M vereinfacht Arbeitsabläufe, verschlankt Prozesse und ermöglicht vollkommen neue Geschäftsmodelle in allen Wirtschaftsbereichen - von Logistik und Automotive über Energie, Gesundheit und Handel bis hin zum öffentlichen Sektor.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Die Anzahl möglicher Anwendungen sind unbegrenzt: So gibt es Autos, die in einem Carsharing-Pool nicht nur ihre Position, sondern auch gleich noch ihren Kilometer- und den Tankfüllstand übermitteln. Oder Rauchmelder, die selbstständig die Feuerwehr im Brandfall informieren. Für Privathaushalte steigen dagegen Sicherheit und Komfort - etwa durch M2M-Lösungen zur medizinischen Fernüberwachung oder durch intelligentes Home Management.

Von erfassten Daten zu intelligenten Aktionen

M2M kombiniert Informations- und Kommunikationstechnologie. Bei jeder M2M-Lösung gibt es vier maßgebliche Schritte:

Die Erfassung von Daten durch Sensoren. Die Übertragung der Daten an einen zentralen Server über Mobilfunk- oder Festnetzverbindungen wie 5G, Narrow Band IoT oder LTE-M. Die Auswertung der Daten. Die Auslösung einer entsprechenden intelligenten Reaktion von Maschinen, Fahrzeugen oder Container.

So kann beispielsweise verhindert werden, dass sensible Güter während des Transports oder der Lagerung verderben, abhandenkommen oder ihr Ziel zu spät erreichen. Spediteure beispielsweise, die diese Risiken dank M2M deutlich verringern, verschaffen sich somit klare Wettbewerbsvorteile im hart umkämpften Markt.