Die passenden Geräte für die perfekte Heimvernetzung

Welche Geräte sind für die ideale Heimvernetzung nötig?

Um zu Hause mit schnellem Internet zu surfen, ist neben einem entsprechenden DSL-Tarif auch das richtige Equipment wichtig. Jedes Heimnetz braucht einen leistungsstarken Router als Zentrale. Er verteilt die WLAN-Bandbreite ins gesamte Zuhause. Je nach Wohnsituation sollte der WLAN-Router um weiteres Zubehör ergänzt werden, da seine Reichweite begrenzt ist und das WLAN sonst nicht alle Räume des Zuhauses abdecken kann.

Die beste Heimvernetzung für größere Wohnungen und Häuser mit mehreren Etagen bietet daher ein Mesh-WLAN-Netzwerk aus einem passenden Router und mesh-fähigen WLAN-Repeatern [In einem Mesh-System vernetzen sich mehrere sogenannte Mesh-Knoten untereinander und mit dem Router. Im Gegensatz zu herkömmlichen WLAN-Netzwerken, bei denen das Internet-Signal nur vom Router kommt, nutzt ein Mesh-WLAN-Netzwerk also mehrere Zugangspunkte im Haushalt, die ineinandergreifen und so ein flächendeckendes WLAN-Netz erzeugen.

Welche Mesh-Geräte bietet die Telekom?

Die Basis für ein stabiles Mesh-Netzwerk bildet ein mesh-fähiger WLAN-Router, welcher je nach Wohnsituation mit mehreren sogenannten Mesh-Repeatern ergänzt werden kann. Diese Mesh-Repeater wurden entwickelt, um ein bestehendes Mesh-Netzwerk bis in alle Ecken des Zuhauses zu erweitern. Sie lassen sich an jede Steckdose anschließen und sind ideal für Schlafzimmer, Flure und Küchen geeignet. So schaffen diese Knotenpunkte ein dichtes Netz mit konstant hoher Bandbreite. Damit stellt das Mesh-WLAN-System sicher, dass sich die Endgeräte automatisch mit dem optimalen Mesh-Knotenpunkt verbinden, der ihnen den besten WLAN-Empfang bietet.

Welche mesh-fähigen Router bietet die Telekom?

Der Speedport Smart 4 ist ein moderner Mesh-Router und eignet sich ideal für ein Heimnetzwerk mit parallellaufenden Anwendungen. Der Router überzeugt mit Wi-Fi 6, und bis zu neun Antennen, die für höhere Reichweite und superschnelles Gigabit-WLAN mit bis zu 6.000 Mbit/s sorgen. Noch mehr Datenpower liefert der Speedport Pro Plus. Der leistungsstärkste Mesh-WLAN-Router der Telekom nutzt ebenfalls Wi-Fi 6 und ermöglicht eine WLAN-Verbindung mit bis zu 9.700 MBit/s. Beide Router können im Mesh-WLAN-System mit bis zu fünf mesh-fähigen WLAN-Verstärkern ergänzt werden.

Welche WLAN-Repeater der Telekom eignen sich für ein Mesh-Netzwerk?

Für noch mehr flächendeckenden Internet-Empfang sorgen WLAN-Verstärker wie Speed Home WLAN. Dieser mesh-fähige WLAN-Repeater nutzt zwei 2,4-GHz- und vier 5-GHz-Antennen für eine stabile WLAN-Abdeckung im ganzen Zuhause. Er arbeitete ebenfalls auf Basis des modernen WLAN-Standards Wi-Fi 6. Da Wi-Fi 6 kompatibel zu bisherigen WLAN-Standards ist, ermöglicht der Repeater Speed Home WLAN auch die Kombination mit früheren Mesh-Geräten der Telekom, wie dem WLAN-Repeater Speed Home WiFi. Zudem kann Speed Home WLAN ein Netzwerk auch mit älteren Routern in ein Mesh-WLAN umwandeln: Dafür sind mindestens zwei Speed Home WLAN im Heimnetzwerk nötig, da einer von ihnen als Mesh-Basis agiert. Doch wie viele Mesh-Repeater sind für ein optimales Heimnetz nötig?

Wie viele Mesh-Geräte braucht das Heimnetzwerk?

Das hängt zum einen von der Größe und den räumlichen Gegebenheiten des Zuhauses ab, aber auch davon, welchen Router man als Mesh-Basis nutzt: Mit einem zusätzlichen Repeater als Basis können selbst ältere Router fitgemacht werden, um von den Vorteilen der Mesh-WLAN-Technologie zu profitieren. Bei Routern anderer Hersteller benötigen Nutzer mindestens zwei Speed Home WLAN. Dann können insgesamt bis zu sechs Speed Home WLAN in einem Netzwerk betrieben werden – davon arbeitet ein Speed Home WLAN als Mesh-Basis per LAN-Kabel am Router. Wer einen modernen, mesh-fähigen Router wie den Speedport Smart 4 nutzt, kann das Heimnetzwerk mit bis zu fünf Speed Home WLAN-Repeatern erweitern. Das kommt vor allem für größere Häuser mit mehreren Etagen in Frage, wenn auf allen Stockwerken das Internet genutzt werden soll. In einer Wohnung mit drei Schlafzimmern kann allerdings schon ein Mesh-System aus einem Router, wie dem Speedport Smart 4 und zwei Mesh-Repeatern wie dem Speed Home WLAN ausreichen, um überall schnelles und stabiles Internet zu empfangen.

Interessierte können ihren Bedarf je nach Wohnsituation über unser Online-Tool abschätzen und erhalten so konkrete Produktempfehlungen für ihre individuelle, perfekte Heimvernetzung mit Wi-Fi 6 und mesh-fähigen Produkten der Telekom. Ein großer Vorteil dieses Netzwerk-Set-ups ist die enorme Flexibilität. Denn bei einem Umzug oder Umbau kann ein Mesh-Netzwerk kinderleicht angepasst oder erweitert werden: Einfach den neuen Bedarf prüfen und falls nötig mit weiteren Mesh-Repeatern den neuen Bedürfnissen entsprechend anpassen.

Welche Angebote gibt es für Mesh-WLAN-Geräte bei der Telekom?

Die Mesh-Geräte der Telekom können Kunden entweder je zu einem einmaligen Kaufpreis erwerben oder bequem monatlich mieten – auch in Kombination miteinander