Nachhaltigkeit für Unternehmen

Unternehmen trifft Nachhaltigkeit auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen müssen sie selbst nachhaltig agieren. Aber auch ihre Kunden fordern nachhaltige Produkte und Dienstleistungen. Gesetzliche Vorgaben geben einen bindenden Rahmen vor.

Dabei kann Nachhaltigkeit ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Potenzielle Kunden wählen Anbieter nach Nachhaltigkeitsaspekten aus. Bei Ausschreibungen werden Unternehmen bevorzugt, die ihre Nachhaltigkeit nachweisen können. Auch Banken belohnen solche Unternehmen mit besseren Kredit-Konditionen.

Wie beeinflusst Nachhaltigkeit Unternehmen:

Zunehmende regulatorische Anforderungen

Gesetzgeber auf nationaler und internationaler Ebene verabschieden immer strengere Umwelt- und Sozialgesetze sowie Richtlinien. Wie beispielsweise die „Corporate Sustainability Reporting Directive“ (CSRD). Die CSRD fordert nach den Richtlinien der European Sustainability Reporting Standards (ESRS) von Unternehmen einen verbindlichen Nachhaltigkeitsbericht, den sogenannten ESG-Bericht. Das betrifft die ersten Unternehmen für die Geschäftsjahre ab dem 1. Januar 2024.

Die regulatorischen Anforderungen sollen Unternehmen dazu bewegen, nachhaltiger zu agieren und ihrer ökologischen Verantwortung nachzukommen. Dazu zählen unter anderem

Vorschriften zum Reduzieren von CO2-Emissionen,

Verbessern der Arbeitsbedingungen,

Transparente Lieferketten mit dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LksG).

Glaubwürdigkeit durch Transparenz

Im B2B-Geschäft ist die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens entscheidend für dessen Erfolg. Unternehmen sollten daher ihre Aktivitäten für Umwelt- und Gesellschaft offen kommunizieren und regelmäßig Berichte über ihre Fortschritte veröffentlichen. Auch über die gesetzlichen Anforderungen hinaus.

Das stärkt ihre Reputation, sofern ihre Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit glaubhaft kommuniziert und vor allem umgesetzt werden.

Klimawandel und Ressourcen schonen

Der Klimawandel ist eine der drängendsten globalen Herausforderungen. Alle sollen ihren Beitrag zum Begrenzen der Erderwärmung leisten. So auch Unternehmen, in dem sie beispielsweise ihre CO2-Emissionen reduzieren, Energieeffizienz erhöhen und auf erneuerbare Energien setzen.

Um wertvolle Ressourcen zu schonen, können Unternehmen zum Beispiel effiziente Methoden für die Produktion einführen. Oder Abfall reduzieren und die Kreislaufwirtschaft fördern. Damit lassen sich darüber hinaus Kosten einsparen.

Insgesamt zeigt sich, dass Nachhaltigkeit für Unternehmen nicht nur von regulatorischen Anforderungen beeinflusst wird. Ein glaubwürdiges Umsetzen von Nachhaltigkeit wird auch zum Wettbewerbsvorteil.

Lösung für Nachhaltigkeitsmanagement

Viele Unternehmen stehen unter Handlungsdruck beim Thema Nachhaltigkeit. Spätestens ab dem Geschäftsjahr 2025 verlangt die Europäische Union von den meisten Unternehmen einen verbindlichen Nachhaltigkeitsbericht, den sogenannten ESG-Bericht. Dieser umfasst die Dokumentation dreier Bereiche: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung.

Die Telekom bietet hier Unterstützung: Der „Telekom Nachhaltigkeitsmanager“ ist eine Software-as-a-Service Lösung. Sie ermöglicht Unternehmen nach einem Baukasten-Prinzip aus verschiedenen Modulen zu wählen: ESG-Reporting, Klima-Management und Maßnahmenfinder. Oder mit der Salesforce Net Zero Cloud. Mit ihr können Unternehmen ihre Emissionsdaten erheben, visualisieren und gegen die geplanten Reduktionsziele messen.