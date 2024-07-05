Einfach erklärt: Was sind internationale Datenräume?

Der große Vorteil digitaler Daten liegt in der makellosen 1:1-Kopie, die auch noch kostenlos ist, sobald sie im Internet geteilt wird. Mit größter Mühe versuchen Verlage im Internet Geld zu verdienen. Kein Unternehmen hat Interesse daran, Daten zu teilen, wenn es damit kein Geld verdient. Oder schlimmer noch: wenn andere damit Geld verdienen. Internationale Datenräume geben den Datenbesitzern die Souveränität über ihre Daten zurück.

Internationale Datenräume – eine Definition

Es geht um eine neue Art, Daten zu teilen. Ein Versuch der Definition: Teilnehmer an Internationalen Datenräumen speichern ihre Daten wie gehabt. Wo sie das tun – ob zentral oder dezentral – spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist das Teilen der Daten. Das erfolgt in Datenräumen direkt zwischen Anbieter und Nachfrager, peer-to-peer. Dabei bleibt die Datenhoheit beim Besitzer der Daten. Bedeutet: Der Besitzer räumt Zugriffrechte ein wie „Lesen“, „Bearbeiten“ und „Kopieren“. Und für bestimmte Nutzer und bestimmte Nutzungsarten, also den Verwendungszeck der Daten. Die Anwendungen zum Verwalten der Anfragen, zum Anbieten der Daten und zum Monetarisieren der Daten sitzen zentral in der Cloud – die Daten selbst sind dezentral verteilt. Und: Sie können ein Preisschild erhalten. Internationale Datenräume sind das Sprungbrett für eine Industrialisierung der Daten.

Gaia-X – eine Blaupause für europäische Datenraffinerien

"Wenn Daten das neue Öl sind, dann müssen wir langsam anfangen, uns die Finger schmutzig zu machen", sagte der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek beim Digitalgipfel 2019 in Dortmund, als er das Projekt Gaia-X vorstellte: Frankreich und Deutschland planen, eine Dateninfrastruktur für Europa aufzubauen. Eine Dateninfrastruktur, die wettbewerbsfähig, sicher und vertrauenswürdig ist. Zu den Gründungsmitgliedern zählen etwa auf deutscher Seite BMW, Robert Bosch, Deutsche Telekom, SAP und Siemens. Auf französischer Seite sind zum Beispiel Amadeus, Atos, EDF und Orange vertreten. 2021 kamen 212 neue Mitglieder dazu, darunter Microsoft, Alibaba, Amazon und Google.

Catena-X – die Automobilbranche fährt vorweg

Eines der Leuchtturmprojekte von Gaia-X ist Catena-X. Das Datenökosystem für die Automobilbranche will den Datenaustausch der Autohersteller und Zulieferer nach den Prinzipien Internationaler Datenräume vereinfachen. Zur Hannover Messe 2023 startete das Angebot. Catena-X orientiert sich an den Standards von Gaia-X sowie der International Data Space Association (IDSA). 2022 hat Gaia-X die Telekom-Tochter T-System als „Gaia-X Digital Clearing House“ zertifiziert. Sie bestätigt die Identität neuer Teilnehmer. Cofinity-X bietet den Datenraum an. Zur Hannover Messe gingen die ersten zwei Anwendungen an den Start: Bei der einen geht es um die Sicherung der Qualität in Lieferketten. Die andere Anwendung liefert Daten zur Kreislaufwirtschaft. Beide haben zum Ziel Transparenz zu schaffen, damit vorhandene Ressourcen maximal genutzt werden können.

Es geht weiter – mit Manufacturing-X und mehr

Die Initiative Plattform Industrie 4.0 hat sich zum Ziel gesetzt, Internationale Datenräume der verschiedener Industrie-Branchen zu verbinden. Manufacturing-X legt dabei den Fokus auf den Maschinen- und Anlagenbau, im weitesten Sinne die Fertigungsindustrie. Catena-X ist dabei nicht nur eine Leuchtturminitiative, sondern ein konkretes Beispiel für einen Internationalen Datenraum für die Automobilindustrie. Weitere Branchen werden folgen. Für Internationale Datenräume sind aber noch ganz andere Szenarien in Vorbereitung: Bis 2025 will die Europäische Union die Grundlagen für einen Europäischen Gesundheitsdatenraum schaffen. Hintergrund ist etwa die Forschung an sehr seltenen Krankheiten. In einem Land stehen dafür vielleicht zu wenig Daten zur Verfügung. Könnte die Forschung die Daten aus allen Ländern der EU nutzen, wären die Ergebnisse zuverlässiger und schneller erreicht. Gerade bei diesen Daten hat die Souveränität aber höchste Priorität. Und das alles können Internationale Datenräume leisten.

Häufig gestellte Fragen