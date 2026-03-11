Unsere Angebote für Zusatzkarten

Welche Geräte nutzen SIM-Karten?

SIM-Karten stecken heute in mehr Geräten, als sich auf den ersten Blick erkennen lässt. Neben Handys und Smartphones haben auch viele Tablets oder spezielle Surf-Sticks für Laptops einen SIM-Karten-Slot. Dann können sie sich mittels mobiler Datenverbindung jederzeit mit dem Internet verbinden. Nutzer*innen können also auch online gehen, wenn einmal kein WLAN in der Nähe ist. Auch die meisten Smartwatches brauchen eine eigene Karte: Sie sind daher mit einem SIM-Karten-Slot ausgestattet oder verfügen ab Werk über eine fest integrierte eSIM. Auf diese Weise können sie vollständig ohne Mobiltelefon interagieren, denn sie nutzen eine eigene Daten- und Netzverbindung – und sind nicht etwa auf eine Bluetooth-Verbindung angewiesen.

Was ist eine Zusatzkarte?

Zusatzkarten sind zusätzliche SIM-Karten, die Kunden und Kundinnen zu einem bereits bestehenden Mobilfunkvertrag hinzubuchen. Bei der Telekom können bis zu zehn solcher zusätzlichen SIM-Karten an einen Hauptvertrag gekoppelt werden. Das Angebot umfasst Tarife für Familienangehörige oder Freunde ebenso wie für die Datennutzung am Tablet oder Laptop. Bei der Telekom heißen diese Tarife PlusKarten. In beiden Fällen nutzen Kund*innen weiterhin die Vorteile ihres Haupttarifs und sparen pro Zusatzkarte jeden Monat – denn die Zusatzkarten-Tarife der Telekom sind im Vergleich zu einem neuen Vertrag deutlich günstiger. Darüber hinaus gibt es Zusatzkarten für den Einsatz von Smartwatches und IoT-Geräten.

Was ist die MultiSIM?

Die MultiSIM ist eine Zusatzkarte für einen bestehenden Telekom Mobilfunkvertrag. Sie kann beispielsweise als zweite Karte in einer Smartwatch oder einem Tablet genutzt werden. Das heißt: Nutzer*innen können mehrere Endgeräte gleichzeitig über dieselbe Rufnummer nutzen – und benötigen trotzdem keinen zusätzlichen Vertrag. Dabei teilen sich die mobilen Geräte wie Tablet, Smartphone oder Smartwatch das über den Handytarif gebuchte Highspeed-Datenvolumen. Kund*innen erhalten weiterhin wie gewohnt nur eine Rechnung und haben damit die volle Kostenkontrolle.

Für wen ist die MultiSIM sinnvoll?

Wer neben dem Smartphone regelmäßig weitere mobile Geräte nutzt, kann von MultiSIM-Karten profitieren. Ob Laptop, Tablet oder Smartwatch – um auch unterwegs im Internet surfen zu können, brauchen diese Geräte Datenvolumen. Dank der MultiSIM-Lösung können Kund*innen ganz einfach online gehen und nutzen dabei ihren bestehenden Vertrag. Genauso funktioniert es beim Telefonieren: Wer mit einer Smartwatch Anrufe erledigen möchte und bereits eine Allnet-Flat im Handytarif gebucht hat, kann dank der MultiSIM diese Konditionen auch mit der Uhr nutzen. Eine MultiSIM ist in allen MagentaMobil Tarifen zubuchbar. In den aktuellen Mobilfunktarifen ist im MagentaMobil L bereits eine MultiSIM kostenlos enthalten. Im MagentaMobil XL sind es sogar zwei MultiSIM.

Wie funktionieren Zusatzkarten für Familien?

Wenn ein Elternteil bereits einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom nutzt, sind Zusatzkarten eine praktische Lösung für die Mobiltelefone der Kids sowie das andere Elternteil. Doch auch für ältere Verwandte, die sich nicht mehr selbst um ihren Mobilfunktarif kümmern möchten, ist das eine praktische wie günstige Lösung. Denn im Gegensatz zu Einzelverträgen sind die PlusKarten deutlich günstiger. Die erste Zusatzkarte (MagentaMobil PlusKarte), die zu einer Hauptkarte hinzugebucht wird, kostet 19,95 Euro monatlich. Jede weitere (MagentaMobil PlusKarte+) wird mit 14,95 Euro berechnet. Die MagentaMobil PlusKarte Kids & Teens für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren kostet immer 9,95 Euro. Und das bei flexibler Laufzeit.

Neben dem finanziellen Aspekt bieten PlusKarten noch weitere entscheidende Vorteile. Kundinnen und Kunden erhalten ab dem Tarif MagentaMobil M unlimitiertes Datenvolumen, sobald sie nur eine PlusKarte (19,95 Euro monatlich) zu ihrer Hauptkarte hinzubuchen. Das unlimitierte Datenvolumen gilt dann für die Hauptkarte sowie alle zugebuchten PlusKarten. In den Tarifen MagentaMobil XS und S erhalten die PlusKarten die gleiche Höhe des Datenvolumens wie die Hauptkarte.

Zudem erhalten mit den neuen Mobilfunktarifen (buchbar seit dem 4. Februar 2026) alle PlusKarten dieselben Leistungen wie die Hauptkarte. Dazu zählen abhängig vom gebuchten Tarif:

Datenvolumen für Reisen ins Ausland außerhalb der EU

kostenlose MultiSIM-Karten

Flatrate für Auslandstelefonie von Deutschland in alle Netze der Europäischen Union (inklusive Norwegen, Island und Liechtenstein) sowie in die Schweiz, nach Großbritannien und in die Türkei

Haben Zusatzkarten eine eigene Rufnummer?

Eine eigene Rufnummer ist davon abhängig, welche Zusatzkarte gebucht wird und wofür sie genutzt werden soll. Generell gilt: Alle Zusatzkarten, die Telefonie im Tarif enthalten, verfügen auch über eine eigene Rufnummer. Das gilt beispielsweise für alle PlusKarten, PlusKarten+ sowie PlusKarten Kids&Teens. So ist gewährleistet, dass unterschiedliche Personen unabhängig voneinander die Tarife nutzen können.

Zusatzkarten für die reine Datennutzung wie die PlusKarte Data oder die DataSIM haben keine Rufnummer. Warum? Weil sie für die Datennutzung nicht benötigt wird. Diese Zusatzkarten enthalten ausschließlich Datenvolumen für das mobile Surfen oder Streamen mit dem Tablet, Laptop oder Surfstick. Sie eignen sich für Personen, die neben ihrem Smartphone ein solches Endgerät regelmäßig mobil nutzen.

Ein Sonderfall ist wie oben schon beschrieben die MultiSIM. Mit der MultiSIM lassen sich die Inklusivleistungen des Mobilfunktarifs der Hauptkarte mit derselben Rufnummer auf einem weiteren Gerät nutzen. Das kann ein Smartphone, ein Tablet oder Laptop sowie eine Smartwatch sein.

Wer kann Zusatzkarten nutzen?

Hierbei gibt es bei der Telekom keine Beschränkungen. Die Zusatzkarte kann von der buchenden Person selbst genutzt werden. Er oder sie kann die Karte aber auch an eine Person aus dem Familien- oder Freundeskreis weitergeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob beide miteinander verwandt sind oder in derselben Hausgemeinschaft wohnen. Die Tarife sind adress- und familienübergreifend buchbar, frei nach dem Motto: Für alle, die Familie sind. Jede Person kann selbst entscheiden, wer dazugehört und somit von den günstigen Angeboten profitiert.

Was ist für die Buchung und die Abrechnung der Zusatzkarten wissenswert?

Nur wer einen Mobilfunkvertrag bei der Telekom hat oder neu abschließt, kann Zusatzkarten buchen. Alle Zusatzkarten sind online über telekom.de, im Kundenservice, in den Telekom Shops sowie im stationären Handel buchbar. Die Abrechnung erfolgt übersichtlich über die Rechnung der Hauptkarte.

Wo gibt es weitere Informationen zu den Zusatzkarten?

Das komplette Angebot an Zusatzkarten sowie die jeweiligen Inklusivleistungen und Preise finden Sie hier.