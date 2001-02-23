Konsortium will Mehrheit an sechs Kabel-Regionen erwerben

Deutsche Telekom unterzeichnet Absichtserklärung mit Konsortium Klesch-Liberty Media - Kaufabschluss Mitte 2001 erwartet Die Deutsche Telekom AG hat eine Absichtserklärung zum Verkauf der Mehrheit an den restlichen Kabel-Regionen an die Investorengemeinschaft Klesch-Liberty Media unterzeichnet. Danach wollen Klesch and Company (London) und die Liberty Media (Colorado, USA) in den sechs Regionen Bayern, Berlin/Brandenburg, Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen/Bremen, Rheinland-Pfalz/Saarland und Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen jeweils die Mehrheit von 55 Prozent mit einer Option auf weitere 20 Prozent minus einer Stimme erwerben.

In diesen Regionen sind mehr als 10 Millionen Haushalte angeschlossen. Der Kaufabschluss wird Mitte des Jahres 2001 erwartet. Das Konsortium will außerdem die Anteile der Deutschen Telekom an der MediaServices GmbH (MSG), und die Anteile der Deutschen Telekom Kabel-Service GmbH (DeTeKS) in den Regionen übernehmen.

Bisher wurden Mehrheiten an den Kabelnetzen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen verkauft. Die unternehmerische Führung in Nordrhein-Westfalen und Hessen ist bereits im Juli 2000 an die neuen Mehrheitsgesellschafter übergegangen.

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