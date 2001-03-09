Deutsche Telekom-Beteiligung auf Philippinen wird mit Globe Telecom zusammengeschlossen

Telekom-Vorstand International, Jeffrey A. Hedberg: "Strategischer Schritt zur Stärkung unseres Engagements auf den Philippinen" Die Deutsche Telekom AG bringt ihre 40 %-ige Beteiligung Isla Communications Co Inc (Islacom) auf den Philippinen in den führenden GSM-Mobilfunkanbieter Globe Telecom Inc im Wege eines Aktientauschs ein. Entsprechende Vereinbarungen unterzeichneten in Manila Ayala Corporation, Globe Telecom Inc, Singapore Telecom International Pte Ltd und DeTeAsia Holding GmbH, die die Anteile der Deutschen Telekom in Südost-Asien hält.

Telekom-Vorstand International, Jeffrey A. Hedberg, bezeichnete den jetzt vereinbarten Zusammenschluss als "wichtigen strategischen Schritt zur Stärkung des Engagements der Deutschen Telekom auf den Philippinen. Der Zusammenschluss der beiden Unternehmen schafft eine ausgezeichnete Basis, um die langfristigen Wachstumsziele für Aktionäre, Kunden und Beschäftigte zu erreichen."

Nach der Einbringung von Islacom in Globe Telecom wird Globe Telecom mit 2,5 Millionen Mobilfunkkunden und 44 Prozent Marktanteil Marktführer auf den Philippinen sein. Außerdem betreibt Globe auch Festnetzkommunikation in verschiedenen Teilen der Philippinen.