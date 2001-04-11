Deutsche Telekom strukturiert Konzernvorstand neu

Boomsektoren Mobilfunk und Online werden stärker im Vorstand abgebildet Die Deutsche Telekom strukturiert als folgerichtigen Schritt nach der konsequenten Ausrichtung der Konzernorganisation auf Basis der 4-Säulen-Strategie Mobilfunk, Online, Systemgeschäft und Festnetz ihren Konzernvorstand neu. Einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands hat der Aufsichtsrat am Mittwoch auf seiner Sitzung zugestimmt. Die Neustrukturierung tritt per 1. Mai 2001 in Kraft.

"Nachdem wir die neue divisionale Organisation weitgehend umgesetzt haben, ist es nun der nächste logische und notwendige Schritt, auch die Vorstandsstruktur so neu aufzubauen, dass eine optimale Führung der neuen Konzernorganisation sichergestellt ist", sagte Vorstandsvorsitzender Dr. Ron Sommer.

Die bisherige Struktur des Vorstands der Deutschen Telekom ging auf eine Reorganisation zurück, die Mitte der 90er Jahre den Wandel von der früheren Behörde hin zu einem kunden- und marktorientierten Unternehmen vorangetrieben hat. Seit dem haben sich der Markt und das Unternehmen grundlegend verändert. Die Deutsche Telekom begegnet den neuen Chancen und Herausforderungen " vor allem dem wichtigen Thema der Konvergenz " durch die Organisationsform der vier Konzerndivisionen T-Mobile, T-Online, T-Systems und T-Com. Die Divisions sind auf die jeweiligen Teilmärkte ausgerichtet, zugleich müssen sie eng zusammenarbeiten, um konvergente Produkte und Services zu entwickeln und zu vermarkten. Diese zentrale Anforderung sicherzustellen ist eine der Aufgaben, die in der neuen Führungsstruktur gewährleistet sein wird.

Um die operative Steuerung der vier Divisions zu verstärken wird die Verantwortung für die Führung der Divisions bei zwei Vorstandsmitgliedern gebündelt. Der erste Bereich CS umfasst T-Com und T-Systems und wird von Josef Brauner geführt - bisher Vorstand Vertrieb und Service. Auch wird dieser Vorstandsbereich Marketing und Vertrieb im Konzern koordinieren. Kai-Uwe Ricke, bislang Vorstandsvorsitzender von T-Mobile International, wird den Bereich MO verantworten und damit die Säulen T-Mobile sowie - nach einer Übergangszeit - auch T-Online führen.

Die Aufgabenteilung zwischen den beiden Ressorts CS und MO hängt eng mit dem Konvergenztrend zusammen. So ist das mobile Internet die große und zukunftsweisende Entwicklung, der sich T-Online und T-Mobile zu stellen haben. Ebenso eng wie diese beiden Divisions stehen auch T-Systems und T-Com zusammen. So sind beispielsweise Systemlösungen auch für die von T-Com betreuten mittelständischen Geschäftskunden ein immer wichtigeres Angebot.

In der Führungsstruktur der einzelnen Divisions ergeben sich durch die Neuorganisation des Konzernvorstands keine Veränderungen.

In seinem Zuschnitt ebenfalls neu ist das Vorstandsressort "Produktion und Technik", das von Gerd Tenzer geführt wird und in dem die Bereiche Netze, IT, Innovation, Einkauf und Umweltschutz zusammengefasst werden. Dort wird unter anderem auch die wichtige Aufgabe der konzern- und säulenübergreifenden Koordination der Netzinfrastruktur sowie ihrer Planung und Weiterentwicklung liegen.

Dr. Heinz Klinkhammer wird weiterhin den Personalbereich einschließlich der Top-Führungskräfte leiten. Die Verantwortung für den Bereich "Recht" wird auf ein neugeschaffenes Vorstandsressort "Corporate Affairs" übergeleitet.

Das neue Vorstandsressort "Corporate Affairs" umfasst die Bereiche Recht, Strategie, Revision sowie Informations- und Prozessorganisation und wird von Dr. Max Hirschberger, der bisher das Konzernbüro geleitet hat, als Vorstand geführt.

Die Vorstandsbereiche "Finanzen" und "Internationales" werden unverändert von Dr. Karl-Gerhard Eick bzw. Jeffrey Hedberg geführt.

Dr. Hagen Hultzsch und Detlev Buchal werden zum 30. April 2001 aus dem Vorstand der Deutschen Telekom ausscheiden. Beide Vorstände haben das heutige Profil der Deutschen Telekom entscheidend mitgeprägt. "Für die langjährige, engagierte Arbeit möchte ich Herrn Dr. Hultzsch und Herrn Buchal auch im Namen des Gesamtvorstandes danken", sagte Sommer. "Ich freue mich sehr, dass sie dem Unternehmen über Aufsichtsratsmandate weiter erhalten bleiben."