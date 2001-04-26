US-Regulierungsbehörde genehmigt Erwerb von VoiceStream durch Deutsche Telekom

Dr. Sommer: Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum ersten transatlantischen GSM-Mobilfunkanbieter Die amerikanische Regulierungsbehörde für den Telekommunikationsmarkt (Federal Communications Commission, FCC) hat jetzt den geplanten Erwerb der amerikanischen Mobilfunk-Gesellschaften VoiceStream Wireless und Powertel durch die Deutsche Telekom genehmigt. Diese Entscheidung gab die FCC jetzt in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom, Dr. Ron Sommer, begrüßte die Entscheidung der FCC: "Wir freuen uns, dass die FCC - nach sorgfältiger und intensiver Untersuchung - zu der Entscheidung gekommen ist, den Erwerb von VoiceStream und Powertel durch die Deutsche Telekom zu genehmigen. Ich bin überzeugt, dass der geplante Zusammenschluss der drei Gesellschaften erhebliche Vorteile für die Kunden mit sich bringt. Die Erklärung der FCC bedeutet das Erreichen eines wichtigen Meilensteines auf dem Weg zum ersten transatlantischen GSM-Mobilfunkanbieter."

Die FCC betonte in ihrer Pressemitteilung auch die Vorteile für die US-Verbraucher, die von dem Zusammenschluss der drei Unternehmen profitierten. Die FCC sieht nicht nur in einer erheblich größeren nationalen und internationalen Reichweite von VoiceStream, sondern auch in einem zunehmenden Wettbewerb und den neuen Dienstleistungen im Bereich der Mobilkommunikation deutliche Vorteile für die Verbraucher.

Die Genehmigung erfolgt unter den üblichen Standardauflagen, die die Deutsche Telekom ohnehin aufgrund ihrer internationalen Lizenz in den USA erfüllen muss sowie den Auflagen, die mit dem US-Justizministerium und dem FBI schon im Januar bezüglich nationaler Sicherheitsfragen ausgehandelt worden sind.

Darüber hinaus unterliegt die geplante Transaktion noch einem weiteren Genehmigungsverfahren. Sofern auch dieser Schritt abgeschlossen ist, liegen die drei Unternehmen weiter voll im Zeitplan, die Transaktion Ende Mai abzuschließen.

Als erster und einziger transatlantischer Anbieter von Mobilfunkdiensten auf Basis des weltweit führenden GSM-Standards werden die drei Gesellschaften in der Lage sein, den Kunden einheitliche Dienstleistungen auf Basis einer gemeinsamen Plattform anzubieten. Dazu gehören unter anderem die Erreichbarkeit unter einer Mobilfunknummer, einheitliche Abrechnung, weltweiter Kundenservice sowie in Kürze auch in den USA der Zugang zum Internet mit der GPRS-Hochgeschwindigkeitstechnik. Zusammen mit Voicestream und Powertel deckt das Lizenzgebiet, in dem die Deutsche Telekom mit Tochtergesellschaften und Mehrheitsbeteiligungen Mobilfunkdienste anbieten kann, mehr als 430 Millionen potenzielle Kunden in den Vereinigten Staaten und Europa ab.