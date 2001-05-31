Deutsche Telekom: Beschluss über Kapitalerhöhung zum Erwerb von VoiceStream und Powertel

Der Vorstand der Deutsche Telekom AG, Bonn, hat zum Zweck des Erwerbs der VoiceStream Wireless Corporation, Delaware, USA, und der Powertel, Inc., Delaware, USA, die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß Paragraph 5 Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft beschlossen. Der Aufsichtsrat der Deutsche Telekom AG hat dem zugestimmt. Danach wird die Gesellschaft das Grundkapital von derzeit Euro 7.755.786.327,04 um insgesamt 2.990.459.880,96 Euro auf 10.746.246.208 Euro durch Ausgabe von 1.168.148.391 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien erhöhen. Zusätzlich leistet die Deutsche Telekom AG an die ehemaligen VoiceStream-Aktionäre eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 4.228.191.724,36 US-Dollar (dies entspricht einem Betrag von insgesamt 4.937.745.795,12 Euro zum Umrechnungskurs vom 30. Mai 2001). Die Eintragung der Kapitalerhöhung in das zuständige Handelsregister wird für den heutigen Tag erwartet. Die neuen Aktien sollen ab Montag, den 4. Juni 2001, an der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Börsen gehandelt werden.