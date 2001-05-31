Deutsche Telekom verkauft SprintFON Aktien in öffentlichem Angebot und fixiert Preis mit 19.00 US-Dollar

Die Deutsche Telekom hat im Rahmen des Verkaufs ihres Anteils am US-Telekommunikationsunternehmen Sprint durch ein öffentliches Angebot den Preis für rund 76,2 Millionen FON-Aktien festgesetzt.

Der Preis wurde mit 19,00 US-Dollar je Aktie festgelegt. Der Schlusskurs der Sprint FON-Aktien an der New Yorker Börse lag am 30. Mai bei 19,31 US-Dollar.

Sollte die Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent (zusätzlich rund 11,4 Mio. Stück) ausgeübt werden, hätte die Deutsche Telekom ihren gesamten Anteil an Sprint FON-Aktien verkauft, dessen Wert sich auf 1.9 Mrd. Euro (1,7 Mrd. Euro vor Ausübung) nach Abzug des Underwriter-Abschlags und von Kommissionen beläuft. Der Konzern-Buchwert der gesamten SprintFON-Aktien beträgt rund 0,9 Mrd. Euro.