US-Ausschuß CFIUS genehmigt Erwerb von VoiceStream durch Deutsche Telekom

Überprüfung unter US-Sicherheitsaspekten abgeschlossen - Alle regulatorischen Genehmigungen liegen damit vor Für den Erwerb der amerikanischen Mobilfunk-Gesellschaften VoiceStream Wireless Corp und Powertel Inc durch die Deutsche Telekom AG liegen jetzt alle regulatorischen Genehmigungen vor. Das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) teilte heute in Washington den Unternehmen mit, dass es die Prüfung des Erwerbs von VoiceStream und Powertel durch die Deutsche Telekom unter US-Sicherheitsaspekten abgeschlossen und entschieden habe, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Bereits in der vergangenen Woche hatte die amerikanische Regulierungsbehörde für den Telekommunikationsmarkt (Federal Communications Commission, FCC) dem geplanten Erwerb der beiden amerikanischen Mobilfunk-Gesellschaften zugestimmt.

Die geplanten Zusammenschlüsse unterliegen noch den üblichen Closing-Bedingungen. Die Aktionäre von VoiceStream und Powertel haben die Zusammenschlussvereinbarungen mit der Deutschen Telekom am 13. März 2001 genehmigt. Damit liegen die drei Unternehmen weiter voll im Zeitplan und rechnen damit, die Transaktion Ende Mai 2001 abzuschließen.

Als erster und einziger transatlantischer Anbieter von Mobilfunkdiensten auf Basis des weltweit führenden GSM-Standards werden die drei Gesellschaften in der Lage sein, den Kunden einheitliche Dienstleistungen auf Basis einer gemeinsamen Plattform anzubieten. Dazu gehören unter anderem die Erreichbarkeit unter einer Mobilfunknummer, einheitliche Abrechnung, weltweiter Kundenservice sowie in Kürze auch in den USA der Zugang zum Internet mit der GPRS-Hochgeschwindigkeitstechnik. Zusammen mit VoiceStream und Powertel deckt das Lizenzgebiet, in dem die Deutsche Telekom mit Tochtergesellschaften und Mehrheitsbeteiligungen Mobilfunkdienste anbieten kann, mehr als 430 Millionen potenzielle Kunden in den Vereinigten Staaten und Europa ab.