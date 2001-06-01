Deutsche Telekom schließt Erwerb von Voicestream Wireless und Powertel ab

Telekom-Chef Ron Sommer begrüßt VoiceStream im Team Deutsche Telekom: "Gemeinsam werden wir ein transatlantisches Powerhouse der Mobilkommunikation aufbauen". - Telekom-Vorstandsmitglied und T-Mobile-Chef Kai-Uwe Ricke startet internationalen Roaming-Dienst mit einheitlichem Tarif in Europa - Einführung in den USA für Herbst 2001 geplant - VoiceStream-Chairman John W. Stanton: "VoiceStream und Deutsche Telekom vereinen das Beste vom Besten" Die Deutsche Telekom AG hat heute den Abschluss des Erwerbs der beiden amerikanischen Mobilfunkunternehmen VoiceStream Wireless Corporation und Powertel Inc bekannt gegeben. Damit entsteht der erste transatlantische GSM-Mobilfunkbetreiber. Der neue Unternehmensverbund, dessen Lizenzgebiet 97 Prozent der amerikanischen Bevölkerung umfasst, bietet nahtlose Dienste über eine gemeinsame Technologieplattform auf Basis des weltweit erfolgreichsten Mobilfunk-Standards GSM an. Damit werden Kunden in den USA und in Europa mit modernen Leistungen wie Roaming unter einer Telefonnummer und einer Rechnung sowie weltweiten Mehrwertdiensten und modernen mobilen Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen im GPRS-Standard versorgt.

Dr. Ron Sommer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom, begrüßte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit VoiceStream in Bellevue/USA, das "jüngste Mitglied im Team Deutsche Telekom" und sagte weiter: "Heute ist ein entscheidender Tag sowohl für die Deutsche Telekom als auch für die Kommunikationsbranche weltweit. Wir sind fest entschlossen, gemeinsam ein transatlantisches Powerhouse der Mobilkommunikation aufzubauen. Wir befinden uns in einer ausgezeichneten Ausgangsposition für den Wachstumsmarkt der Informationsgesellschaft, die USA. Von der Gründung des ersten transatlantischen GSM-Mobilfunkbetreibers werden amerikanische und europäische Kunden in erheblichem Maße profitieren."

Telekom-Vorstandsmitglied und Vorstandsvorsitzender der T-Mobile International AG, Kai-Uwe Ricke, hieß auch die mehr als 15 000 Beschäftigten von VoiceStream und Powertel in der T-Mobile-Gruppe willkommen und fügte hinzu: "John Stanton und sein Team haben VoiceStream äußerst erfolgreich als eine landesweite US-Mobilfunkgesellschaft mit einer der höchsten Wachstumsraten etabliert. Wir freuen uns auf ihre weitere Führungsarbeit. Ihr Einsatz und ihr Engagement werden entscheidend dazu beitragen, dass VoiceStream das beträchtliche Wachstumspotenzial des US-Mobilfunksektors realisiert und das Unternehmen seine Führungsrolle weiter ausbauen kann. Schon jetzt können VoiceStream-Kunden mit einem Handy und einer Rufnummer weltweit telefonieren. Wenn sie in Europa unterwegs sind, profitieren sie von einheitlichen internationalen Roaming-Tarifen. Ab heute können auch die meisten europäischen Kunden von T-Mobile in Europa und den USA zu einem einheitlichen Tarif "roamen"

John W. Stanton, Chairman und CEO von VoiceStream, erklärte: "VoiceStream und Deutsche Telekom vereinen das Beste vom Besten. VoiceStream hat die beste Position bei Frequenzen, die beste Strategie und die besten Mitarbeiter, um das Wachstum des US-Mobilfunkmarktes voranzutreiben. Als ein Unternehmen werden wir gemeinsam in der Lage sein, weltweit einzukaufen, Strategien auf globaler Basis zu entwickeln und innovative Mobilfunkdienste anzubieten, die große Vorteile für unsere Kunden in all den Märkten haben, in denen wir präsent sind. Amerikanische Kunden werden große Vorteile genießen, wenn VoiceStream sich zu einem noch wettbewerbsfähigeren nationalen Mobilfunkbetreiber entwickelt und sein "GET MORE" Service-Portfolio geografisch ausweitet und einmalige Mobilfunk-Datenkommunikationsprodukte einführt".

Bob Stapleton, President und Chief Operating Officer (COO) von VoiceStream, wies auf den Vorsprung von VoiceStream in USA vor Wettbewerbern hin, die in den kommenden Jahren mit beträchtlichen Kosten auf den GSM-Standard umstellen wollen und unterstrich, dass VoiceStream seinen Kunden bereits heute die Vorteile der GSM-Mobilkommunikation anbiete.

Der von mehr als 400 Netzbetreibern in über 160 Ländern angenommene Mobilfunkstandard GSM (Global System for Mobile Communications) hat einen Anteil von rund zwei Drittel am gesamten globalen digitalen Mobilfunkmarkt.

VoiceStream wird Teil von T-Mobile International AG, der Mobilfunktochter der Deutschen Telekom AG. Mit dann mehr als 51 Millionen Kunden in Tochter- und Beteiligungsgesellschaften und einer aus 15 Gesellschaften bestehenden Unternehmensfamilie, die in Europa, Asien und jetzt auch in den USA aktiv ist, gehört die Deutsche Telekom zu den weltweit führenden Mobilfunkgesellschaften. Das neue Team-Mitglied VoiceStream hat seinen Sitz in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) und wird von VoiceStreams Führungsmannschaft mit Chairman und Chief Executive John Stanton, Vice President und Finanzchef Don Guthrie und President und Chief Operating Officer Bob Stapleton an der Spitze geleitet. Heute bedient VoiceStream einschließlich der von Powertel abgedeckten Märkte im Südosten der USA rund 5,4 Millionen Kunden in 38 Bundesstaaten und dem District of Columbia rund um die US-Hauptstadt Washington. Das Lizenzgebiet von VoiceStream umfasst mehr als 273 Millionen potenzielle Kunden und deckt damit rund 97 % der US-Bevölkerung ab.

Neue Angebote von T-Mobile und VoiceStream Einige der wichtigsten gemeinsamen strategischen Initiativen von VoiceStream und T-Mobile sind:

Dienste Internationale Kurzwahl - T-Mobile-Kunden haben jetzt über Kurzwahl Zugang zu verschiedenen Funktionen, wie Voicemail und Kundensupport. Diese Kurzwahlnummern können bereits in den meisten europäischen Märkten genutzt werden, in denen T-Mobile Beteiligungen hat. Andere Märkte werden rasch folgen. So können die Kunden diese Dienste schnell nutzen - ohne lange internationale Einwahlcodes bzw. verschiedene Nummern für verschiedene Länder.

Internationales Roaming mit einheitlichem Tarif - T-Mobile hat heute mit World Class ein Roaming-Paket mit einem einheitlichen internationalen Tarif vorgestellt. Dieses Angebot ermöglicht Kunden, die viel unterwegs sind, mit einer Handy-Nummer und zu einem Tarif mobile Sprach-, Daten-und Voicemail-Dienste in Europa und den USA zu nutzen. VoiceStream will den Dienst, der zunächst den T-D1-Kunden sowie den Tochtergesellschaften One2One und max.mobil angeboten wird, ab Herbst 2001 auch in Amerika einführen.

Mobile SMS-Nachrichten " Mit PING-PONG führt VoiceStream einen vor allem auf junge Kunden zugeschnittenen direkten Mitteilungsdienst ein, der leistungsfähige Internet-Nachrichtenfunktionen mit mobilem SMS verknüpft. Ping-Pong stützt sich auf Instant Messaging von AOL, bidirektionale mobile E-Mail-, Push- und Pull-Informationsdienste und eine Reihe anderer Möglichkeiten zur Personalisierung des Mobilfunk- und Internet-Erlebnisses. Ping-Pong funktioniert auf allen Handys, die von VoiceStream verkauft werden, und im gesamten VoiceStream-Netz.

High-Speed-Zugang zu Daten und zum Internet - VoiceStream wird mit iStream einen High-Speed-Zugang zum Unternehmens-Intranet und Internet auf GPRS-Basis ermöglichen, beginnend mit einem durchgängigen Durchsatz von 28 bis 56 kbit/s. Angeboten wird die "always-on"-Funktionalität, wodurch das Einloggen oder Einwählen in eine Datenverbindung entfällt. Das Netz ist nur in Betrieb, solange Daten übertragen werden. Damit werden die Kosten für die Dienstebereitstellung durch effiziente Netznutzung reduziert.

Produkte Mobile Endgeräte - Geräte mit größeren Displays und verbesserten Browsern sind Voraussetzung für mobile Datendienste in den USA. Gemeinsam werden Deutsche Telekom und VoiceStream neue Endgeräte vermarkten, die mobile private oder geschäftliche Desktop-Anwendungen für direkten Internet-Zugang per Laptop mit neuen Endgeräten, Handheld-PDAs mit Telefonfunktion und PC-Daten-Karten ermöglichen. VoiceStream wird mit der Vermarktung dieser neuen Dienste im zweiten und dritten Quartal dieses Jahres beginnen. Im vierten Quartal werden diese Aktivitäten forciert, wenn attraktive neue Geräte vermehrt zur Verfügung stehen.

Märkte VoiceStream hat sein erfolgreiches "Get More"-Marketing Programm in 16 der größten US-Städte in den vergangenen zwölf Monaten gestartet, so in Dallas, Chicago, Milwaukee and St. Louis, und wird sein Netz verstärkt weiter bundesweit ausbauen. So werden Dienste mit der Marke VoiceStream im Powertels südöstlichem Markt eingeführt werden. Zum Jahresende wird VoiceStream Dienste in Cincinnati und Dayton, Ohio und New Orleans, Louisiana einführen. Außerdem wird VoiceStream weiter in attraktive Märkte wie in Kalifornien, Nevada und Carolina im Jahr 2002 vordringen.