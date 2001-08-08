Deutsche Telekom verkauft Sprint PCS Anteile

Die Deutsche Telekom hat sich im Rahmen eines öffentlichen Angebots von ca. 49,6 Millionen Sprint PCS Anteilen (ohne Mehrzuteilungsoption) zu einem Preis von 24,50 $ pro Aktie getrennt.

Sollte die Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent (zusätzlich rund 7,4 Millionen Aktien) ausgeübt werden, hätte die Deutsche Telekom nahezu den gesamten Anteil ihrer Sprint PCS Aktien verkauft, deren Wert sich auf ca. 1,6 Mrd. Euro (ca. 1,4 Mrd. Euro vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) nach Abzug des Underwriter-Abschlags und von Kommissionen beläuft.