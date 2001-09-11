Deutsche Telekom AG schließt den Verkauf des Kabel-TV-Netzes in Baden-Württemberg erfolgreich ab

Callahan Associates übernimmt Mehrheit an der Regionalgesellschaft und erwirbt auch die DeTeKS-Anteile Die Deutsche Telekom AG setzt ihre Strategie zum Verkauf ihres Kabel-TV-Netzes konsequent um. Nach dem Vertragsabschluß mit Liberty Media am 4. September erfolgte heute der wirtschaftliche Übergang der Mehrheitsbeteiligung an der Kabelregion Baden-Württemberg auf den neuen Mehrheitseigentümer Callahan Associates International LLC. Das Unternehmen Callahan erwirbt 60 Prozent der Anteile an der Regionalgesellschaft Baden-Württemberg. Callahan betreibt bereits als Mehrheitseigentümer das Kabelnetz Nordrhein-Westfalen. Drei von neun Regionalgesellschaften der Deutschen Telekom AG werden damit jetzt von neuen Mehrheitseigentü-mern geführt.

Die Deutsche Telekom verkauft außerdem die auf die Regionen NRW und Baden-Württemberg entfallenden Aktivitäten der DeTeKabelService GmbH (DeTeKS) zu 100 Prozent an Callahan Associates. Ebenso gewährt sie dem Unternehmen eine Kaufoption zum Erwerb der verbleibenden Anteile der Telekom in den Regionalgesellschaften NRW (45 Prozent) und Baden-Württemberg (40 Prozent). In der DeTeKS hat die Telekom ihr Kabel-TV-Angebot in der Vergangenheit um die Vermarktung und den Betrieb von Hausverteilnetzen (Netzebene 4) ergänzt.

"Ich freue mich, dass wir mit dem Unternehmen Callahan inzwischen auch eine Kaufoption für die verbleibenden Telekom-Anteile an den Kabelnetzen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg vereinbaren konnten," so Gerd Tenzer, Vorstand Produktion und Technik der Deutschen Telekom AG. "Dies unterstreicht das Ziel der Deutschen Telekom, sich vollständig von ihren Kabel-TV-Aktivitäten zu trennen."

"Baden-Württemberg ist eine der attraktivsten Kabelregionen in Deutschland," so Richard J. Callahan, der Gründer von Callahan Associates International. "Wir sind sehr glücklich, dass diese Region Teil des deutschen Breitbandgeschäfts von Callahan sein wird und wir damit einen weiteren Meilenstein in der erfolgreichen Entwicklung unseres Unternehmens erreicht haben."

Das Kabel-TV-Netz in Baden-Württemberg verfügt über rund 3,3 Millionen anschließbare und über ca. 2,2 Millionen angeschlossene Haushalte. Neben mehr als 30 analogen TV-Programmen und bis zu 36 UKW-Hörfunkprogrammen werden bereits heute rund einhundert digitale Fernsehprogramme in das Kabelnetz eingespeist.

Am 4. September 2001 hat die Deutsche Telekom bereits die Verhandlungen zum Verkauf von sechs ihrer insgesamt neun regionalen Kabel-TV-Gesellschaften mit der Vertragsunterzeichnung mit Liberty Media abgeschlossen. Liberty Media erwirbt diese Regionen vollständig sowie die auf diese Regionen entfallenden Aktivitäten der Deutsche Telekom Kabel-Services GmbH (DeTeKS). Die Deutsche Telekom verkauft an Liberty Media ebenfalls die Media Services GmbH (MSG).