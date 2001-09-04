Deutsche Telekom schließt Kabelverkauf von weiteren 6 Regionen ab

Liberty Media erwirbt auch DeTeKS und MediaServices Die Deutsche Telekom hat die Verhandlungen zum Verkauf von weiteren sechs ihrer insgesamt neun regionalen Kabel-TV-Gesellschaften mit der Vertragsunterzeichnung jetzt abgeschlossen. Die sechs Kabelnetze werden zusammen mit den auf diese Regionen entfallenden Aktivitäten der Deutsche Telekom Kabel-Services GmbH (DeTeKS) zu 100 Prozent von der Liberty Media Corporation erworben. Die Deutsche Telekom verkauft an Liberty Media ebenfalls die Media Services GmbH (MSG). Der Kaufpreis beträgt rund 5,5 Milliarden Euro. Nach Abschluss des Kartellverfahrens erfolgt der wirtschaftliche Übergang.

"Mit dem heutigen Tag hat die Deutsche Telekom ihr Ziel erreicht, sich von ihren TV-Kabeln zu trennen," sagte Gerd Tenzer, Telekom-Vorstand Produktion und Technik. "Damit richtet sich die Deutsche Telekom noch effizienter auf ihre Vier-Säulen-Wachstumsstrategie aus. Der Verkauf aller neun Kabel-TV-Regionen ist ein wichtiger Bestandteil unseres Programms zur Veräußerung von Nicht-Kernaktivitäten. Die Erlöse werden wir zur Reduzierung der Verbindlichkeiten verwenden."

Von Liberty Media werden die Kabel-TV-Regionen Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern, Bremen/Niedersachsen, Rheinland-Pfalz/Saarland, Berlin/Brandenburg, Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen und Bayern erworben. In den sechs Regionen sind mehr als 10 Millionen Haushalte an das Kabelnetz angeschlossen.

Insgesamt sind in allen Gesellschaften rund 2.800 Mitarbeiter beschäftigt. Damit sind alle neun Kabel-TV-Regionen ganz oder mehrheitlich verkauft. In den Regionen Nordrhein-Westfalen und Hessen ist der wirtschaftliche Übergang bereits erfolgt, für Baden-Württemberg steht er kurz bevor .

Liberty Media hält zahlreiche Beteiligungen in den Bereichen Fernseh-Programmangebot, Kommunikation, Technologie und Internet-Aktivitäten in den USA, Europa, Asien und Südamerika.

Hintergrundinformationen zu KDG, DeTeKS und MSG Verantwortlich für das Breitbandkabelgeschäft der Deutschen Telekom AG sind die 100-prozentigen Tochtergesellschaften Kabel Deutschland GmbH (KDG), MSG und DeTeKS.

Die KDG wurde am 1. Januar 1999 gegründet und fungiert als Holding der Regionalgesellschaften. Diese Regionalgesellschaften sind für den Betrieb und die Vermarktung des Netzes verantwortlich.

Über die DeTeKS ergänzt die Telekom ihr Kabel-TV-Angebot um die Vermarktung und den Betrieb von Hausverteilnetzen (Netzebene 4).

Die MSG ist IT-Dienstleister für die Regionalgesellschaften und betreibt die neutrale Plattform für Digital-TV.