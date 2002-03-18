Kartellamt-Entscheidung und Börsenumfeld: Deutsche Telekom beschließt Maßnahmenpaket

Dividendenempfehlung in Höhe von 37 Cent - Nach untersagtem Kabelverkauf konsequentes Kostensenkungsprogramm und Portfoliobereinigung sowie Senkung der Investitionen - Börsengang T-Mobile nicht im 1. Halbjahr - Abbau der Verbindlichkeiten wird konsequent fortgesetzt Der Vorstand der Deutschen Telekom hat nach Beratung mit den Ausschüssen des Aufsichtsrats am Montag ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, um damit auf die Untersagung des geplanten Kabelverkaufs und das derzeitige Börsenumfeld zu reagieren. Bekanntermaßen hatte das Bundeskartellamt im Februar den Verkauf von sechs Kabelregionen an das amerikanische Unternehmen Liberty für rund 5,5 Milliarden Euro untersagt. Nach wie vor hält der Vorstand an den positiven Wachstums- und Ergebnisprognosen fest sowie am Ziel, die Verbindlichkeiten deutlich zu reduzieren

Das Maßnahmenpaket umfasst vier Schwerpunkte : - Dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 37 Cent vorgeschlagen werden. Die Dividende pro Aktie wird somit gegenüber Vorjahr um rund 40 Prozent abgesenkt. Gleichwohl liegt die Dividendenrendite der Deutschen Telekom aber nach wie vor im Spitzenfeld europäischer und amerikanischer Telekommunikationsunternehmen sowie der DAX-Unternehmen.

- Deutliche Kürzungen gegenüber dem Vorjahr sollen auch bei den Investitionen in Sachanlagen (Vorjahr: 9,9 Mrd. Euro) und bei den Kosten realisiert werden.

- Darüber hinaus hat der Vorstand seine Absicht bekräftigt, sich forciert von nicht-strategischen Beteiligungen zu trennen. Der Verkaufsprozess des Kabels wird weiterhin vorangetrieben.

- Vor dem Hintergrund des weltweit negativen Börsenklimas hat der Vorstand der Deutschen Telekom außerdem beschlossen, den Börsengang der T-Mobile nicht in das 1. Halbjahr zu legen. Eine neue Terminierung für den Börsengang soll an die aktuelle Börsenlage flexibel angepasst werden.

Durch dieses Maßnahmenpaket soll das Ziel des Abbaus der Verbindlichkeiten auf rund 50 Milliarden Euro dann bis Ende 2003 erreicht werden.

Der Konzern weist in allen vier Divisionen eine ungebrochene Wachstumsdynamik aus, was sich in einem starken Anstieg der Kunden- und operativen Finanzkennzahlen ausdrückt. Der Vorstand ist der Ansicht, dass das beschlossene Maßnahmenpaket die weitere positive Entwicklung der Deutschen Telekom absichern und zusätzlich stärken wird.