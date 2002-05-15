Deutsche Telekom AG verkauft Anteile an PT Satelindo in Indonesien an PT Indosat

Telekom-Chef Ron Sommer: Konsequente Fokussierung auf Heimatmarkt Europa und auf US-Markt - Erlös von 361 Mio. Euro für 25 %-Anteil dient dem Schuldenabbau Die Deutsche Telekom AG wird ihren 25%-Anteil am indonesischen Mobilfunkanbieter PT Satelindo an die staatliche PT Indosat verkaufen. Dies vereinbarten beide Unternehmen in einer am Mittwoch in Jakarta unterzeichneten Grundsatzvereinbarung. Indosat hält bereits 75 % der Anteile an PT Satelindo und strebt im Rahmen der eigenen Privatisierung die vollständige Übernahme von PT Satelindo an. Als Preis wurden 361 Mio. Euro in bar vereinbart. Der Verkauf der Beteiligung soll bis Juni diesen Jahres abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der entsprechenden Gremien.

Telekom-Chef Dr. Ron Sommer erklärte dazu in Bonn: "Mit dem Verkauf der Beteiligung in Indonesien folgt die Deutsche Telekom konsequent ihrer Strategie, führende Marktpositionen für die Gesellschaften des Konzerns in seinen Kernmärkten Europa und Nordamerika durch Mehrheitsbeteiligungen zu erreichen und damit Synergien für den Gesamtkonzern zu schaffen"

Telekom-Vorstand International, Jeffrey A. Hedberg, sagte zum Ergebnis der Verhandlungen: "Für die Deutsche Telekom ergab sich durch die Privatisierungspläne unseres Partners PT Indosat die Möglichkeit zum Verkauf der Beteiligung in Indonesien zu günstigen Bedingungen. Dies wurde nach sorgfältiger Prüfung der Situation vor Ort erreicht und hat keine direkten Auswirkungen auf unsere anderen Beteiligungen in der Region". Der Erlös wird vollständig in das Programm zum Schuldenabbau der Deutschen Telekom fließen.

Goldman Sachs und JPMorgan haben die Deutsche Telekom bei der Transaktion beraten.