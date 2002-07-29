Verkauf des Kabel-TV-Geschäfts

Deutsche Telekom trifft Auswahl für 2. Bieterrunde- Zahlreiche Angebote für alle sechs Regionalgesellschaften Die Deutsche Telekom hat heute die Entscheidungen für die zweite Bieterrunde zum Verkauf ihres Kabel-TV-Geschäfts getroffen. Aus den neun eingegangenen Angeboten für die verbliebenen sechs Kabel-TV-Regionalgesellschaften (Bayern, Berlin/Brandenburg, Bremen/Niedersachsen, Hamburg/Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz/Saarland und Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) wurden fünf internationale Konsortien ausgewählt. Alle neun eingegangenen Angebote umfassen jeweils mehrere Regionen.

Aufgrund der überwiegenden Nachfrage nach dem vollständigen Erwerb des Kabel-TV-Geschäfts aller sechs Regionen hat sich die Deutsche Telekom entschieden, nur den Komplettverkauf weiter zu verfolgen. Für die fünf ausgewählten Konsortien schließt sich jetzt die "Due-Diligence-Phase" an. Deren verbindliche Angebote werden bis Ende September erwartet. Auf Basis dieser Angebote wird dann erneut entschieden, mit wem weiter verhandelt wird.

Die weitgehend parallele Verhandlungsführung ermöglicht der Telekom den Verkaufsprozess so voranzutreiben, dass ein schnellstmögliches Verkaufsergebnis erzielt werden kann. Derzeit befindet sich die Deutsche Telekom voll im Zeitplan des im Mai neu gestarteten Verkaufsprozesses.